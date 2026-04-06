VFF gia hạn hợp đồng với huyền thoại Hàn Quốc làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), cơ quan này vừa ký gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Lee Woon-jae sáng nay 6/4. Vị chuyên gia người Hàn Quốc tiếp tục gắn bó với đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam đến năm 2027.

Ông Lee Woon-jae là một trong số các trợ lý đồng hương của ông Kim Sang-sik. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc phụ trách công tác huấn luyện thủ môn cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

VFF gia hạn hợp đồng với HLV Lee Woon-jae.

Trong thông báo gia hạn hợp đồng, VFF "đánh giá cao những đóng góp của HLV Lee Woon-jae trong chuỗi thành tích ấn tượng của đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia giai đoạn vừa qua", nổi bật là chức vô địch AFF Cup 2024 (ASEAN Cup), huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á 2026.

Ông Lee Woon-jae được xem là một trong những huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, góp công lớn trong hành trình vào bán kết World Cup 2002. Khi đó, Lee Woon-jae là thủ môn chính của đội tuyển Hàn Quốc (đồng chủ nhà của giải đấu). Trong trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, Lee Woon-jae đẩy được cú sút luân lưu của Joaquin, giúp đội bóng xứ kim chi giành quyền đi tiếp.

Cựu thủ môn này từng là đồng đội lâu năm với ông Kim Sang-sik ở đội tuyển Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Lee Woon-jae cũng giữ kỷ lục là cầu thủ khoác áo đội tuyển xứ kim chi nhiều nhất (133 lần). Khi giải nghệ và trở thành huấn luyện viên, ông Lee Woon-jae cũng là chuyên gia có uy tín.

Ông Lee Woon-jae ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam từ tháng 3/2025. Tuy nhiên, từ giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2024, vị chuyên gia này đã tham gia hỗ trợ cho huấn luyện viên Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam.