Danh sách các bệnh người dân Hà Nội được khám, sàng lọc miễn phí từ 1/7

(VTC News) -

Ngay từ sáng sớm 1/7, không khí tại nhiều trạm y tế và điểm khám sức khỏe trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân đến thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo chương trình của thành phố. Nhiều người có mặt trước giờ hẹn, mang theo căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID để làm thủ tục, bày tỏ sự phấn khởi khi lần đầu tiên được khám sức khỏe tổng quát, lập hồ sơ sức khỏe điện tử ngay tại nơi cư trú mà không phải chi trả chi phí.

Người dân phấn khởi được khám sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi) cho biết nhiều năm nay chỉ đi khám khi cơ thể có biểu hiện bất thường vì ngại tốn kém. "Được khám miễn phí, lại có bác sĩ tư vấn, xét nghiệm và lưu hồ sơ sức khỏe nên tôi rất yên tâm. Tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ được duy trì hằng năm để người dân lớn tuổi như chúng tôi có điều kiện phát hiện bệnh sớm".

Các bệnh khám, sàng lọc miễn phí từ 1/7

Theo Sở Y tế Hà Nội, trẻ dưới 6 tuổi được khám các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển thể chất và tinh thần, kiểm tra tiêm chủng, khám toàn diện các cơ quan như mắt, tai mũi họng, răng miệng, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp, thần kinh và cơ quan sinh dục. Trẻ từ 16-30 tháng tuổi còn được thực hiện trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Đối với người từ 6 đến dưới 18 tuổi (không bao gồm trẻ đang học mầm non và phổ thông), chương trình khám gồm khám thể lực, khai thác tiền sử bệnh tật, tiền sử tiêm chủng cùng các chuyên khoa như nhi, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt. Các xét nghiệm cận lâm sàng được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ hoặc theo nhu cầu và điều kiện hỗ trợ của địa phương.

Người từ 18 tuổi trở lên được khám tổng quát với đầy đủ các chuyên khoa nội, ngoại, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt cùng các xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi.

Trong quá trình khám, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hoặc các bệnh lý khác, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp để chẩn đoán, điều trị sớm.

Trong quá trình khám, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hoặc các bệnh lý khác, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu.

Sàng lọc miễn phí 12 bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, chương trình còn triển khai sàng lọc 12 bệnh và yếu tố nguy cơ thường gặp, gồm: Tăng huyết áp; Tiểu đường type 2; Hen phế quản; Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD); Ung thư vú; Ung thư cổ tử cung; Ung thư khoang miệng; Ung thư đại trực tràng; Ung thư tuyến tiền liệt; Rối loạn trầm cảm; Rối loạn lo âu; Rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Việc sàng lọc được thực hiện theo từng nhóm tuổi và yếu tố nguy cơ:

Phụ nữ từ 30-49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung; phụ nữ từ 40-70 tuổi được khám phát hiện sớm ung thư vú.

Nam giới trên 45 tuổi được khám sàng lọc ung thư khoang miệng, trong khi người từ 50-69 tuổi được khám phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt.

Đối với ung thư đại trực tràng, chương trình áp dụng cho người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 40 tuổi sẽ được đánh giá nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), còn người từ 45 tuổi trở lên được sàng lọc tiểu đường.

Đáng chú ý, toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên đều được đánh giá nguy cơ các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu và rối loạn liên quan đến sử dụng rượu.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, mục tiêu của chương trình là phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, ung thư và các rối loạn tâm thần phổ biến để can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.