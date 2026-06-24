Dàn người đẹp Miss Multicultural World 2026 diện áo dài, tìm hiểu văn hóa Việt

(VTC News) -

Các thí sinh cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) mới đây có buổi tham quan Nhà Quốc hội, tìm hiểu về văn hoá Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hoa hậu Phan Thị Kim Oanh - Chủ tịch Miss Multicultural World 2026, các thành viên Ban Giám khảo và đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng.

Dàn người đẹp Miss Multicultural World 2026 diện áo dài truyền thống, tham quan Nhà Quốc hội, tìm hiểu về văn hoá Việt Nam.

Các người đẹp quốc tế có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Việt Nam thông qua nhiều không gian trưng bày, di sản và công trình mang ý nghĩa đặc biệt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh Nhà Quốc hội không chỉ là trung tâm thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là công trình văn hóa đặc biệt được xây dựng trên nền di sản Hoàng thành Thăng Long hơn một nghìn năm tuổi. Công trình là biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử và khát vọng phát triển của một Việt Nam hội nhập.

Việt Nam luôn coi trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời đề cao vai trò của phụ nữ trong sự phát triển của đất nước. Theo bà, trong bối cảnh thế giới ngày càng hội nhập, các cuộc thi mang tính giao lưu văn hóa như Miss Multicultural World có ý nghĩa tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết, kết nối giữa các quốc gia và dân tộc.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cùng đoàn thí sinh chụp ảnh lưu niệm.

Bà Lê Thu Hà bày tỏ mong muốn các thí sinh sẽ trở thành những "sứ giả văn hóa", lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng quốc tế.

Thay mặt Ban tổ chức, Hoa hậu Phan Thị Kim Oanh gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo dành cho đoàn thí sinh quốc tế.

Theo bà, Miss Multicultural World không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, kết nối các quốc gia thông qua những hoạt động giao lưu, trải nghiệm và quảng bá bản sắc dân tộc. Các thí sinh được đánh giá không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tri thức, khả năng giao tiếp, tài năng và sự hiểu biết về văn hóa của quốc gia mình đại diện.

"Chuyến tham quan là cơ hội để các thí sinh hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt", bà Phan Thị Kim Oanh chia sẻ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà và Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026 - Miss Multicultural World 2026 Phan Thị Kim Oanh

Nhiều thí sinh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và sự đón tiếp thân thiện của phía Việt Nam. Với họ, đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình tham dự Miss Multicultural World 2026.

Kết thúc chương trình, các thí sinh đã chụp ảnh lưu niệm trong không khí thân tình, cởi mở. Những trải nghiệm tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp các người đẹp quốc tế lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè khắp thế giới.