Điều bất ngờ về nữ dược sĩ đăng quang Hoa hậu Di sản Văn hoá Việt Nam 2026

(VTC News) -

Chung kết Hoa hậu và Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss & Mister Heritage Culture Vietnam 2026) vừa diễn ra ​với ngôi vị cao nhất thuộc về Lê Thị Đan Tâm (Khánh Hòa) và Trần Trí Trung (Vĩnh Long).

Lê Thị Đan Tâm và Trần Trí Trung đăng quang "Hoa hậu và Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026".

Lê Thị Đan Tâm sinh năm 2003 tại Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô tốt nghiệp ngành Dược học Đại học - Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Trước khi trở thành Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026, Đan Tâm gây bất ngờ khi có thành tích học tập đáng nể với hàng loạt danh hiệu. Thời đi học, nàng hậu tốt nghiệp loại xuất sắc toàn khoá cùng hàng loạt danh hiệu như Ban cán sự Tiêu biểu 2023 - 2025, Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2022 - 2025, Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm 2022 - 2025.

Ngoài ra, cô còn từng giành Giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp Tỉnh lần thứ 7 (2024), Giải nhì cuộc thi R&D to Startup (2024), Giải ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 (2023), Giải khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng - TECHFEST (2023), Giải khuyến khích Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học Dược 2025.

Bên cạnh thành tích về học tập, Đan Tâm còn lọt top 20 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2024, giải ba cuộc thi Học sinh, sinh viên Tài năng - Thanh lịch tỉnh Lâm Đồng năm học 2022 - 2023 và giải nhì cuộc thi Yersiners Tài năng- Thanh lịch 2023.

Sau khi có danh hiệu hoa hậu, Đan Tâm cho biết sẽ vẫn tiếp tục sự nghiệp dược sĩ bên cạnh các hoạt động lan toả giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Lê Thị Đan Tâm sở hữu nhiều thành tích đáng nể trước khi đăng quang.

Trong khi đó, Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 Trí Trung sinh năm 1998 tại Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên kịch - điện ảnh.

Trước khi đăng quang, Trí Trung từng giành danh hiệu Quý ông hoàn hảo 2019, top 30 Gương mặt thời trang mùa xuân 2020, quán quân Người mẫu tài năng 2022, top 10 Duyên dáng áo dài TP.HCM 2023, top 3 Your Voice Our Voice 2024 cùng giải "Nam phụ xuất sắc" tại Holy Thắng Awards 2025.

Với chủ đề "Khám phá vẻ đẹp, văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam", Hoa hậu và Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 với sứ mệnh lan tỏa những giá trị di sản quý báu thông qua ba tiêu chí cốt lõi: Bảo tồn - Tôn vinh - Lan tỏa.

Suốt hành trình từ các vòng sơ khảo đến đêm chung kết, các thí sinh đã đi qua nhiều vùng đất, tham gia các dự án nhân ái và các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống sâu sắc.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi sẽ tiếp tục được viết tiếp bởi những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết. Đây chính là minh chứng sống động cho tình yêu văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ Việt Nam trong dòng chảy hiện đại.