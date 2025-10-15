Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận 'sơ suất' khi dán logo đè lên robot nước ngoài

(VTC News) -

Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa có phản hồi về sự việc dán logo trường đè lên robot nước ngoài được trưng bày tại một triển lãm, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, robot được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu phát triển của giảng viên và người học. Khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị đào tạo khác nhau.

Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, nhiều đơn vị đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản. Do đó, bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật trong đó có robot hai chân để quản lý và bảo quản. Khi đó, có sơ suất dán tem giấy lên robot hai chân tại vị trí logo của sản phẩm.

"Dù có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc", ông Chính thông tin.

Theo Đại học Bách Khoa Hà Nội, việc dùng tem giấy logo của trường để đánh dấu bảo quản robot nước ngoài tại triển lãm là sơ suất, gây ra một số hiểu nhầm đáng tiếc.

Khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tập thể lãnh đạo nhà trường đã lập tức chỉ đạo, rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình các ý kiến phản ánh.

Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã thực hiện đúng trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu. Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

"Nhà trường chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, góp ý và xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự", PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính cho hay.

Cũng theo Đại học Bách khoa Hà Nội, robot hai chân có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp từ công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác gọi tắt là RPMEC, thuộc hệ thống doanh nghiệp trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên của đại học chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới, với những kết quả cụ thể như: Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi; đang phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động. Nội dung thông tin về robot hai chân đã được giới thiệu tại khu vực triển lãm.

Trước đó, dư luận đang xôn xao thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày robot hai chân không rõ nguồn gốc tại khu gian hàng của Bộ GD&ĐT trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, được tổ chức tháng 9 vừa qua.

Cụ thể, mẫu robot hai chân do Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày được cho là đã che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.