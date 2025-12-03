Đà Lạt hướng đến danh hiệu Thành phố di sản

Nỗ lực này không chỉ nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc, văn hóa mà còn là bước đi chiến lược, quảng bá thương hiệu du lịch, khẳng định vai trò là điểm đến văn hóa quan trọng trong khu vực ASEAN.

Nổi bật với những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn thời kỳ Pháp thuộc như các ngôi nhà gỗ, lâu đài và biệt thự cổ, Đà Lạt sở hữu một kho tàng kiến trúc độc đáo, đáng được bảo tồn và phát huy.

Đặc biệt, Trường Cao đẳng Đà Lạt - một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất thế kỷ XXI tại Việt Nam - là minh chứng cho sự giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và văn hóa Việt Nam.

Đà Lạt được đề xuất trở thành Thành phố di sản,

Chính quyền địa phương luôn chú trọng công tác bảo tồn các di sản, đồng thời phát triển các chương trình du lịch, đưa du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đặc sắc của thành phố.

Đà Lạt hiện đang sở hữu ba di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm Di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”, Di sản tư liệu “Mộc bản triều Nguyễn” và Đà Lạt đã được công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Đặc biệt, Langbiang được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam và đầu tiên khu vực Tây Nguyên.

Sự kết hợp độc đáo, đa dạng văn hóa đặc sắc, di sản kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và môi trường trong lành đã tạo nét riêng cho Đà Lạt, đáp ứng các tiêu chí Thành phố di sản thế giới.