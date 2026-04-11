Cục trưởng C06: VNeID được đánh giá tiêu biểu nhất và đảm bảo về bảo mật

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến và tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) diễn ra chiều 11/4 tại Hà Nội, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06), Bộ Công an - cho biết, ứng dụng VNeID được Ngân hàng Thế giới đánh giá là một trong những nền tảng tiêu biểu nhất khu vực Đông Nam Á; đồng thời Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ cũng xác nhận Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia đầu tiên đạt chuẩn bảo mật trên nền tảng này.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06), phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng C06 nhấn mạnh, giai đoạn 2020 - 2025 đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Vượt lên mọi khó khăn trở ngại, bằng danh dự, sự nỗ lực và ý chí quyết tâm, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân.

Đặc biệt, việc tham mưu xây dựng và triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đã góp phần thay đổi xã hội, mở ra trang sử mới trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác quản lý Nhà nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước.

Trước xu thế thay đổi từng giờ của thế giới và trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn khẳng định: “Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH hôm nay phải là đội quân tiên phong, “người mở đường” tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; là lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ phát động.”

Hội nghị điển hình tiên tiến là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, tạo động lực thi đua mới góp phần thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa.

Hội nghị cũng đã tổng kết và trao Giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.