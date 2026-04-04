VNeID ghi nhận hơn 9,3 triệu ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng XIV

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an, ngày 3/4, cho biết, thông qua ứng dụng VNeID, việc lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thu hút 9.365.101 ý kiến tham gia của 3.287.129 công dân.

Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, các tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc đã hoàn thành việc nhập báo cáo kết quả đại hội lên hệ thống phần mềm theo dõi tiến trình Đại hội Đảng, trong đó có: 38 đảng bộ cấp tỉnh, 3.589 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 26.271 đảng bộ cấp cơ sở.

Hạ tầng công nghệ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường với 3 phần mềm đưa vào vận hành cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tiếp nhận 728 lượt kiến nghị, phản ánh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đồng thời, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai tích hợp đăng nhập với phần mềm Sổ tay đảng viên, ứng dụng Sổ tay đảng viên đã ghi nhận 8.655.001 lượt đăng nhập qua VNeID; Trang thông tin điện tử Hệ thống các ứng dụng của Đảng cũng ghi nhận 478.050 lượt đăng nhập thành công.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu đảng viên được xây dựng, với 5.284.352 hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ đảng viên (đạt 96,08%), trong đó 5.103.461 bản ghi dữ liệu đã được bàn giao, phục vụ công tác quản lý .

Trong thời gian diễn ra Đại hội (19 - 25/1/2026), Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã thành lập 12 tổ công tác để triển khai phương án của Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, có 6 tổ công tác trực tiếp triển khai các biện pháp kiểm soát ra vào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện 2 trường hợp mang công cụ hỗ trợ vào khu vực cấm, đã bàn giao người và tang vật vi phạm cho Công an phường Từ Liêm để xử lý theo quy định.

Đối với Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, dữ liệu dân cư và định danh điện tử tiếp tục được khai thác hiệu quả.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã rà soát hơn 77 triệu cử tri trên phần mềm quản lý cử tri, tiếp nhận 219.620 yêu cầu cấp Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác bản điện tử qua ứng dụng VNeID và 110.291 yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú.

Ứng dụng VNeID được bổ sung các tiện ích phục vụ bầu cử, cho phép người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên, cũng như thực hiện thay đổi nơi bỏ phiếu trên môi trường số.

Đồng thời, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Vụ Chuyển đổi số (Văn phòng Quốc hội) triển khai kết nối Trang thông tin với hệ thống định danh và xác thực điện tử, cho phép đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17/12/2025, với 349.133 lượt đăng nhập; đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 18/12/2025 để hỗ trợ người ứng cử tự động khai thác, điền thông tin vào biểu mẫu kê khai, ghi nhận 442.115 lượt yêu cầu khai thác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân trong quá trình bầu cử.