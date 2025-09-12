Cục trưởng C06: Dữ liệu không chỉ để lưu trữ mà phải tạo giá trị cho xã hội

(VTC News) -

Chiều 12/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phát động vòng hồ sơ cuộc thi công nghệ Data for Life mùa 3.

Phát động tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 nhấn mạnh, mùa 3 cuộc thi là dịp để Ban chỉ đạo Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo có cái nhìn đa chiều hơn, khẳng định ý nghĩa của dữ liệu và vai trò của giới trẻ.

"Điều đặc biệt nhất chính là khẳng định giá trị của dữ liệu: Không phải dữ liệu để trong kho, không chỉ để chia sẻ, mà dữ liệu phải đóng góp vào phát triển kinh tế dữ liệu và tạo giá trị cho xã hội", Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nói.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, niềm tự hào của cuộc thi chính là khi sản phẩm được các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước đánh giá, lựa chọn đưa vào sử dụng, ứng dụng trong cuộc sống. Đó là phần thưởng quý giá và bền vững nhất.

Cục trưởng C06 tin tưởng từ cuộc thi, tinh thần lan tỏa sẽ được mở rộng, tạo cảm hứng và kêu gọi nhiều ý tưởng, đội thi tham gia, kể cả từ quốc tế.

"Sự cọ xát với đội thi nước ngoài sẽ giúp chúng ta khẳng định vị thế, năng lực và trí tuệ Việt Nam", Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nói và tin tưởng cuộc thi năm nay sẽ mang lại luồng gió mới, hơi thở mới và sức sống mới của tuổi trẻ, xứng đáng với khát vọng phụng sự Tổ quốc từ chính những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, Data for Life mùa 3 hướng tới việc tìm ra các sản phẩm, giải pháp số ứng dụng hiệu quả trong quản lý xã hội, phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Cuộc thi còn là nền tảng để giới trẻ nuôi dưỡng khát vọng phụng sự Tổ quốc bằng những sáng kiến, sản phẩm công nghệ thiết thực.

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ quốc tế Data for Life qua 2 mùa trước đã chứng minh tính lan tỏa, sự độc đáo, hấp dẫn của một cuộc thi tiên phong về công nghệ, dữ liệu.

Đặc biệt hơn khi mở rộng phạm vi quốc tế với sự tham gia của các đội thi nước ngoài đến từ Australia và Singapore và rất nhiều bài thi đến từ các đội thi quốc tế cùng các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới.

Cuộc thi năm nay tiếp tục kết nối với cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, khuyến khích xây dựng các giải pháp hướng đến những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực cần đổi mới, cải tiến nhằm phát triển xã hội.