Cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội phải đi 3 lần mới nhận được tiền chế độ hàng tháng

(VTC News) -

Ngày 28/6, bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch UBND phường Kim Liên (Hà Nội) xác nhận sự việc cụ N.T.B. (97 tuổi), nhiều lần phải đến ngân hàng và UBND phường để xử lý việc chi trả chế độ.

Theo bà Huệ, trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cụ N.T.B. thuộc diện quản lý của phường Nam Đồng (cũ). Sau khi sắp xếp, phường Nam Đồng được chia tách, một phần sáp nhập vào phường Đống Đa, phần còn lại sáp nhập vào phường Kim Liên.

"Vì vậy khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương các cấp, danh sách của cụ bị chuyển nhầm sang phường Đống Đa thay vì đưa về phường Kim Liên. Đến tháng 5/2026, trường hợp cụ B. mới chuyển sang thuộc phường Kim Liên quản lý và bắt đầu nhận các chế độ tại đây, thay vì nhận ở Đống Đa như trước đó.

Khi rà soát, đối soát danh sách thì các chế độ của cụ bị chuyển thành hai lần, nên việc chi trả các chế độ của cụ B. muộn hơn một chút. Cũng là lỗi do phường trong quá trình rà soát danh sách các đối tượng chính sách thuộc phường nào quản lý", bà Huệ nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Kim Liên, sau khi nắm được sự việc, phường đã cử cán bộ đến nhà cụ B. để báo cáo, giải thích và xin lỗi gia đình về những vướng mắc, bất cập trong quá trình chi trả chế độ.

Vụ việc cụ bà 97 tuổi phải đi 3 lần đến UBND phường và ngân hàng mới nhận được tiền trợ cấp được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, vụ việc được dư luận quan tâm sau khi bà P.L. (SN 1957) đăng tải bài viết trên mạng xã hội phản ánh việc mẹ bà là cụ N.T.B. (97 tuổi, trú tại phường Kim Liên), cán bộ tiền khởi nghĩa, phải đi lại nhiều lần giữa UBND phường Kim Liên và ngân hàng trong suốt 3 ngày mới nhận được tiền trợ cấp.

Theo nội dung bài viết, cụ B. đang được hưởng trợ cấp lão thành cách mạng của chồng (đã qua đời) với mức hơn 1,5 triệu đồng/tháng và trợ cấp tiền khởi nghĩa của bản thân khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Bà L. cho biết, vào các ngày 10/6 và 16/6, hai mẹ con đã hai lần đến UBND phường Kim Liên liên hệ giải quyết nhưng vẫn chưa nhận được tiền.

Ngày 16/6, khi đưa mẹ đến UBND phường Kim Liên hỏi về khoản tiền chậm chi trả, bà được hướng dẫn sang bộ phận phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội của phường để làm thủ tục.

Bà L. đưa mẹ sang phòng Thương binh - Xã hội thì được hướng dẫn ra ngân hàng để lĩnh lương. Bà L. tiếp tục đưa cụ B. tới ngân hàng Vietinbank nhưng ngân hàng lại bảo chưa thấy tiền từ phường chuyển về.

Quay trở lại bộ phận phụ trách lao động - thương binh và xã hội để hỏi, bà L. được giải thích phải chờ đến cuối tháng tiền mới được chuyển vào tài khoản.

Đến sáng 26/6, bà tiếp tục đưa mẹ ra ngân hàng để nhận lương. Tuy nhiên dù có mặt từ 8h sáng, phía ngân hàng kiểm tra vẫn chưa ghi nhận tiền được chuyển vào tài khoản.

"Mẹ tôi đợi từ 8h sáng, tới 15h chiều, sau 3 lần lấy số thứ tự nhưng tiền vẫn chưa được chuyển về tài khoản. Ngân hàng người ta không có lỗi đâu, lỗi này là do bên phường Kim Liên không chuyển tiền về cho mẹ tôi", bà L. nói.

Sau khi gia đình bày tỏ bức xúc và cho biết sẽ phản ánh sự việc lên mạng xã hội, đến sau 15h cùng ngày, cụ B. mới được chuyển tiền vào tài khoản.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên liên quan đến thủ tục hành chính đối với cán bộ tiền khởi nghĩa tại Hà Nội gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 22/6, ông V.H. đến Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay mẹ là cụ N.T.T.H. (SN 1929), cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng. Tuy nhiên, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt dù gia đình cho biết cụ tuổi cao, sức yếu.

Ông H. cho biết đã trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin. Ông đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn.

Khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: Bà tỉnh không? Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp.

Sau đó, nữ cán bộ cho biết trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. "Vì vậy, tôi đã mời chị đến nhà tôi cách phường có 200m, nhưng bị từ chối. Đồng thời, nữ cán bộ còn yêu cầu mời cả hai con ruột của cụ phải lên phường để làm thủ tục", ông H. bức xúc.

Ngay sau đó, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Đảng ủy UBND TP Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chấn chỉnh thái độ, tinh thần phục vụ người dân của cán bộ, công chức liên quan.