Công nghệ 7/4: Đồng hồ NASA Artemis Watch 2.0 phong cách khoa học viễn tưởng

(VTC News) -

Ra mắt đồng hồ NASA Artemis Watch 2.0

CircuitMess vừa ra mắt NASA Artemis Watch 2.0, một chiếc smartwatch mang phong cách retro khoa học viễn tưởng với mức giá chỉ 129 USD. Thiết kế trong suốt, vuông vức khiến nó giống như một món đạo cụ trong phim không gian cổ điển hơn là một thiết bị đeo hiện đại.

Thiết kế trong suốt của NASA Artemis Watch 2.0 mang đậm chất retro khoa học viễn tưởng. (Nguồn: CircuitMess)

Về phần cứng, đồng hồ sử dụng vi điều khiển ESP32, hỗ trợ Bluetooth để kết nối với Android và iPhone. Nó có cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển, nhiệt độ và la bàn, nhưng thiếu các tính năng sức khỏe phổ biến như đo nhịp tim hay SpO2. Vì vậy, sản phẩm này không cạnh tranh trực tiếp với Apple Watch hay Galaxy Watch, mà thiên về tính “thử nghiệm” và vui nhộn.

Điểm nổi bật nhất chính là phần mềm mã nguồn mở, cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện, tạo ứng dụng mới và khai thác dữ liệu cảm biến. Với cổng USB-C hỗ trợ sạc và truyền dữ liệu, Artemis Watch 2.0 giống một dự án công nghệ mini hơn là smartwatch truyền thống. Đây là lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích sự sáng tạo và chất “nerdy” đậm chất NASA.

Oppo Find X9 Ultra: Máy điện thoại chụp ảnh tầm xa

Oppo vừa tiết lộ chi tiết về Find X9 Ultra, tập trung vào khả năng chụp ảnh tầm xa. Máy sẽ sở hữu camera telephoto 50MP được tinh chỉnh bởi Hasselblad, hỗ trợ 10x zoom quang học, tiêu cự 230mm và chống rung gimbal, mang lại chất lượng gần như quang học tới mức 20x.

Oppo Find X9 Ultra với hệ thống zoom quang học 10x tinh chỉnh bởi Hasselblad. (Nguồn: Oppo)

Điểm đặc biệt là sự kết hợp giữa hệ thống telephoto tích hợp và bộ kit ống kính ngoài dành cho người dùng chuyên nghiệp. Bộ kit này gồm 16 thấu kính quang học, vỏ kim loại chuẩn Hasselblad, giúp tăng khả năng thu sáng và độ sắc nét. Oppo cho biết giải pháp này cân bằng giữa sự tiện lợi hằng ngày và nhu cầu chụp nâng cao.

Ngoài camera, Find X9 Ultra dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM tối đa 16GB, pin hơn 7.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W, cùng màn hình AMOLED LTPO 6,82 inch 2K 144Hz. Sản phẩm sẽ ra mắt toàn cầu ngày 21/4, hứa hẹn trở thành một trong những flagship mạnh mẽ nhất năm nay.

Netflix Playground: Ứng dụng game cho trẻ nhỏ

Netflix vừa ra mắt Playground, một ứng dụng game độc lập dành cho trẻ em dưới 8 tuổi. Ứng dụng này miễn phí cho tất cả thành viên Netflix, không có quảng cáo hay mua hàng trong ứng dụng, và có thể chơi ngay cả khi không có kết nối mạng. Netflix kỳ vọng Playground sẽ trở thành "người bạn đồng hành" lý tưởng trong những chuyến đi dài hoặc lúc chờ đợi.

Hình ảnh quảng cáo cho ứng dụng Netflix Playground. (Nguồn: Netflix)

Thư viện trò chơi của Playground sẽ liên tục mở rộng, khởi đầu với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Trẻ em có thể tham gia các minigame cùng Peppa Pig, khám phá Sesame Street với Elmo, Big Bird và Cookie Monster, hay chơi các trò ghép hình, nối điểm và trò nhớ thẻ. Ngoài ra còn có game dựa trên tác phẩm của Dr. Seuss và một trò đua xe từ loạt phim Bad Dinosaurs.

Ứng dụng hiện đã có mặt tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, với kế hoạch phát hành toàn cầu vào ngày 28/4. Đây là bước đi mới của Netflix trong lĩnh vực game, sau khi hãng đóng cửa studio AAA vào năm 2024. Playground tập trung vào trải nghiệm nhẹ nhàng, vui nhộn, phù hợp với trẻ nhỏ thay vì cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng game lớn.