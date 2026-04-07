Artemis II mất kết nối với Trái đất khi đi vào vùng khuất sau Mặt Trăng

Vào khoảng 5h47 ngày 7/4 (giờ Việt Nam), Trung tâm Điều khiển của NASA mất liên lạc với phi hành đoàn Artemis II khi tàu Orion đi vào phía sau Mặt Trăng, gây ra khoảng gián đoạn tín hiệu theo kế hoạch.

Thời gian mất liên lạc dự kiến kéo dài khoảng 40 phút, bắt đầu khi Trái Đất khuất khỏi tầm nhìn của phi hành đoàn và kết thúc khi hành tinh xanh xuất hiện trở lại ở phía bên kia Mặt Trăng, hiện tượng được gọi là “Trái Đất mọc”.

Trong khoảng thời gian này, dù không thể liên lạc với mặt đất, phi hành đoàn vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch quan sát và các hoạt động khoa học theo lịch trình.

Hình minh họa tàu vũ trụ Orion đang bay quanh Mặt Trăng. (Ảnh: NASA)

Kế hoạch quan sát Mặt Trăng của phi hành đoàn Artemis II trong chuyến bay ngang kéo dài 7 giờ.

Trong 5 giờ đầu, các phi hành gia chia thành từng cặp và luân phiên nhiệm vụ, giúp mỗi nhóm có thời gian nghỉ ngắn sau mỗi khoảng một giờ làm việc.

Trong nhóm quan sát, một người sử dụng máy ảnh ống kính zoom để theo dõi các mục tiêu, người còn lại quan sát bằng mắt thường và mô tả chi tiết.

Những phi hành gia không trực tiếp quan sát sẽ liên tục gửi cập nhật và dữ liệu khoa học về Trái Đất, duy trì trao đổi theo thời gian thực với các nhà khoa học.

Trong chuyến bay, phi hành đoàn dự kiến theo dõi các địa điểm lịch sử của chương trình Apollo, khảo sát các vị trí hạ cánh tiềm năng và chụp ảnh hiếm về các hành tinh lân cận như sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa và sao Thổ, đồng thời quan sát hiện tượng nhật thực từ góc nhìn ngoài không gian.

Trước đó, vào khoảng 0h57 ngày 7/4, phi hành đoàn Artemis II vượt qua kỷ lục do phi hành đoàn Apollo 13 thiết lập năm 1970, trở thành những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử.

Các phi hành gia Apollo 13 từng bay xa Trái Đất tới 248.655 dặm (400.171 km), trong khi đó Artemis II dự kiến đạt khoảng cách tối đa 252.760 dặm (406.773 km), vượt kỷ lục cũ khoảng 6.600 km.

Trong quá trình này, tàu Orion cũng sẽ thiết lập quỹ đạo trở về khi lực hấp dẫn của Mặt Trăng sẽ “hất” tàu Orion quay trở lại Trái Đất.

Phi hành đoàn Artemis II dự kiến trở về vào ngày 10/4, kết thúc sứ mệnh kéo dài 10 ngày bằng màn hạ cánh xuống biển ngoài khơi San Diego với sự hỗ trợ của dù.