Công nghệ 28/10: Amazon dự kiến cắt giảm 30.000 nhân sự văn phòng

(VTC News) -

Amazon dự kiến cắt giảm tới 30.000 nhân sự khối văn phòng

Theo Reuters, Amazon sẽ bắt đầu cắt giảm khoảng 30.000 vị trí nhân sự văn phòng từ tuần này. Con số này chiếm gần 10% trong tổng số khoảng 350.000 nhân viên khối văn phòng của hãng và là đợt cắt giảm lớn nhất kể từ năm 2022.

Amazon đang cố gắng giảm chi phí sau thời kỳ tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch. CEO Andy Jassy muốn giảm bớt bộ máy quản lý cồng kềnh và tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa các công việc lặp lại.

Logo Amazon tại một văn phòng ở Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Việc cắt giảm có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận như nhân sự (PXT), vận hành, thiết bị, dịch vụ và cả Amazon Web Services. Một số quản lý đã được huấn luyện để thông báo cho nhân viên qua email bắt đầu từ thứ Ba.

Chương trình yêu cầu nhân viên quay lại văn phòng 5 ngày mỗi tuần của Amazon không tạo ra đủ số lượng nghỉ việc như kỳ vọng. Một số nhân viên không đến văn phòng thường xuyên bị coi là đã tự nghỉ việc và không được nhận trợ cấp thôi việc.

Dù AWS vẫn là mảng sinh lời nhất, tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại so với các đối thủ như Microsoft Azure và Google Cloud.

Thẩm phán Mỹ hủy bỏ vụ kiện tập thể chống Apple

Ngày 27/10, Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers tại California, Mỹ đã hủy bỏ quyết định trước đó cho phép hàng chục triệu người dùng Apple kiện tập thể công ty vì cáo buộc độc quyền App Store.

Trước đó, người dùng cáo buộc Apple cấm mua ứng dụng bên ngoài App Store, khiến giá cả tăng cao. Vụ kiện bao gồm những người đã chi ít nhất 10 USD cho ứng dụng hoặc nội dung trong ứng dụng kể từ năm 2008.

Thẩm phán cho rằng nguyên đơn không đưa ra được mô hình đáng tin cậy để chứng minh thiệt hại chung. Một chuyên gia do Apple thuê phát hiện nhiều sai sót nghiêm trọng trong dữ liệu, như việc nhầm lẫn giữa hai người có tên gần giống và gộp chung hơn 40.000 giao dịch của người tên “Kim” không liên quan đến nhau.

Luật sư của nguyên đơn bày tỏ thất vọng và đang xem xét bước đi pháp lý tiếp theo. Trong khi đó, Apple cho biết họ hài lòng với phán quyết và khẳng định App Store là nơi an toàn cho người dùng và là cơ hội tốt cho nhà phát triển.

Nếu được duy trì, vụ kiện có thể dẫn đến khoản bồi thường lên tới hàng tỷ USD. Tuy nhiên, với việc bị hủy bỏ, người dùng sẽ phải kiện riêng lẻ nếu muốn tiếp tục.

Google Pixel sắp có “theme packs” trong bản cập nhật tháng 11

Một bản rò rỉ mới cho thấy Google sẽ tung ra “theme packs” cho điện thoại Pixel trong bản cập nhật tháng 11. Đây là một phần của chương trình “Feature Drop” – nơi Google bổ sung các tính năng mới định kỳ cho dòng Pixel.

Theme pack này bao gồm các chủ đề như “For Good”, “Glinda” và “Elphaba”. Khi người dùng chọn, điện thoại sẽ tự động thay đổi hình nền, biểu tượng, âm thanh và ảnh GIF để đồng bộ với chủ đề.

Google Pixel cập nhật với theme packs mới vào tháng 11. (Nguồn: Handla)

Người dùng sẽ có thể biến bất kỳ hình ảnh nào thành ảnh GIF hoặc sticker động thông qua ứng dụng Pixel Studio. Một video demo cho thấy bạn có thể nhập văn bản để tạo ảnh, sau đó nhấn nút “Animate image” để biến nó thành ảnh động.

Tính năng Pixel VIP – ra mắt hồi tháng 6 – sẽ được cải tiến để ưu tiên thông báo từ các liên hệ VIP trong Google Messages và WhatsApp. Các tin nhắn từ VIP sẽ được đánh dấu màu vàng và hiển thị ảnh đại diện trong thanh trạng thái.

Theo ảnh chụp màn hình bị rò rỉ, bản cập nhật sẽ được phát hành vào ngày 4/11 – đúng với lịch trình cập nhật thường niên của Google.