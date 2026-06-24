Công nghệ 24/6: Meta ra mắt kính thông minh AI giá rẻ chỉ từ 299 USD

(VTC News) -

Meta ra mắt kính thông minh giá rẻ

Meta Platforms vừa công bố dòng kính thông minh AI mới với giá khởi điểm chỉ 299 USD, thấp hơn nhiều so với mẫu Ray-Ban Display trị giá 800 USD ra mắt năm ngoái. Sản phẩm được phát triển cùng EssilorLuxottica nhưng không gắn với thương hiệu Ray-Ban hay Oakley, mở ra hướng đi độc lập cho Meta trong lĩnh vực thiết bị đeo.

3 mẫu kính của Meta. (Nguồn: Meta)

Các mẫu kính mới có nhiều màu sắc và kiểu dáng, từ khung chữ nhật đến dáng oval mảnh, trong đó có bộ sưu tập hợp tác cùng Kylie Jenner. Đây cũng là dòng kính đầu tiên tích hợp Meta AI powered by Muse Spark, công nghệ từ phòng thí nghiệm Superintelligence Labs của công ty.

Theo IDC, Meta chiếm hơn 76% thị phần kính thông minh toàn cầu với 9,6 triệu thiết bị xuất xưởng năm ngoái. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Snap vừa tung kính AR giá 2.195 USD, cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng nóng trong thị trường thiết bị AI đeo.

Anthropic ra mắt Claude Tag trên Slack

Anthropic vừa giới thiệu Claude Tag, một trợ lý AI tích hợp trong ứng dụng Slack, cho phép nhân viên gọi AI vào các đoạn hội thoại nhóm bằng cách gõ "@Claude". Công cụ này có thể đọc nội dung trò chuyện, phân tích nhiệm vụ và chủ động đưa ra thông tin liên quan mà không cần yêu cầu trực tiếp.

Hiện Claude Tag đang ở giai đoạn beta dành cho khách hàng Claude Enterprise và Claude Team. Anthropic cho biết sẽ mở rộng tính năng này sang nhiều nền tảng khác trong vài tuần tới. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược thâm nhập thị trường doanh nghiệp, nơi nhu cầu về công cụ AI đang tăng mạnh.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Anthropic nộp hồ sơ IPO bí mật, với định giá đạt 965 tỷ USD, vượt qua cả OpenAI. Các quản trị viên có thể kiểm soát chặt chẽ dữ liệu mà Claude Tag truy cập, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn khi triển khai.

Amazon giảm giá mạnh Garmin Fenix 8 Pro

Amazon vừa tung ưu đãi lớn cho Garmin Fenix 8 Pro, giảm tới 350 USD so với giá gốc. Mẫu Sapphire Titanium 51mm với màn hình AMOLED và công nghệ inReach hiện chỉ còn 949 USD, mức thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt. Đây là cơ hội hiếm có khi Garmin vẫn giữ nguyên giá 1.299 USD trên trang chính thức.

Garmin Fenix 8 Pro với thiết kế titanium và màn hình AMOLED. (Nguồn: Amazon)

Điểm nổi bật của Fenix 8 Pro là tích hợp trực tiếp inReach, cho phép kết nối vệ tinh Iridium để nhắn tin hai chiều, chia sẻ vị trí theo thời gian thực và gửi SOS tương tác ngay cả khi không có sóng điện thoại. Tính năng này biến chiếc đồng hồ thành thiết bị liên lạc độc lập, hữu ích cho người leo núi, chạy trail hay đi biển xa.

Ngoài ra, Fenix 8 Pro sở hữu vỏ titanium, kính sapphire chống trầy, khả năng chống nước tới 40m, pin 27 ngày và bộ tính năng thể thao đa dạng từ chạy, bơi, golf đến trượt tuyết. Với bản đồ toàn cầu, lưu trữ 32GB và các cảm biến sức khỏe tiên tiến, đây là lựa chọn toàn diện cho cả vận động viên lẫn người yêu phiêu lưu.