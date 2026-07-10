Công nghệ 10/7: Meta tăng tốc sản xuất chip AI 'Iris'

(VTC News) -

Meta tăng tốc sản xuất chip AI

Meta Platforms sẽ bắt đầu sản xuất chip trí tuệ nhân tạo nội bộ từ tháng 9, theo một bản ghi nhớ nội bộ. Dự án này nhằm nâng tổng công suất tính toán của công ty lên 14 gigawatt vào năm tới, phục vụ cho các nền tảng như Facebook và Instagram.

Chip mới có tên mã "Iris" nằm trong kế hoạch phát triển bốn thế hệ bộ tăng tốc MTIA.

Một nhân viên của Meta trong phòng thí nghiệm Meta tại Los Angeles, nơi chip AI "Iris" được phát triển. (Ảnh: Reuters)

Việc thử nghiệm chip chỉ mất sáu tuần và không phát hiện lỗi lớn, cho thấy tiến độ khả quan sau nhiều năm nỗ lực chưa thành công. Meta hợp tác với Broadcom trong khâu thiết kế và với TSMC để sản xuất, qua đó tối ưu chi phí và tăng tính chủ động trong hạ tầng công nghệ.

Động thái này cũng giúp Meta giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp lớn như Nvidia và AMD. Với chip AI riêng, công ty kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả huấn luyện và suy luận mô hình, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Anthropic ra mắt tính năng "Reflect with Claude"

Anthropic vừa giới thiệu tính năng mới mang tên "Reflect with Claude", hiện ở giai đoạn beta. Công cụ này cho phép người dùng theo dõi và hình dung cách họ sử dụng Claude, từ đó đánh giá liệu thời gian dành cho AI có phù hợp với mục tiêu cá nhân hay không.

Giao diện "Reflect with Claude" hiển thị thói quen sử dụng AI của người dùng. (Ảnh: Anthropic)

Người dùng có thể xem lại hoạt động trò chuyện trong 1, 3, 6 hoặc 12 tháng, cùng các thống kê về thời điểm sử dụng nhiều nhất và loại công việc thường thực hiện. Ngoài ra, hệ thống còn đưa ra câu hỏi gợi mở như "Điều gì bạn muốn tự làm, ngay cả khi Claude có thể làm nhanh hơn?" để khuyến khích sự cân bằng giữa AI và con người.

Tính năng này cũng tích hợp khung "4D AI Fluency Framework" gồm: Delegation, Description, Discernment và Diligence, giúp người dùng rèn luyện kỹ năng làm việc với AI. Anthropic khẳng định dữ liệu phản ánh chỉ nằm trong báo cáo cá nhân, không dùng cho mục đích khác.

Nghệ An và Bưu điện Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

UBND tỉnh Nghệ An và Bưu điện Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác nhằm phục vụ người dân trong tiến trình chuyển đổi số. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa các dịch vụ công và tiện ích xã hội đến gần hơn với người dân địa phương.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác là cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời tham gia chỉnh lý, số hóa hồ sơ, hướng dẫn người dân, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng như các trung tâm hành chính công cấp xã, phường.

Bưu điện Nghệ An tham gia tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. (Ảnh: VNPost)

Mỗi điểm phục vụ của Bưu điện sẽ từng bước trở thành điểm hỗ trợ người dân tiếp cận chính quyền số ngay tại cơ sở. Đặc biệt, hai bên sẽ nghiên cứu triển khai mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại và ki-ốt hành chính công thông minh, góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao trải nghiệm của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bưu điện Việt Nam hiện có hơn 13.000 điểm phục vụ và 40.000 nhân viên, đang tập trung phát triển ba trụ cột chiến lược: hạ tầng phục vụ Chính phủ số, logistics và thương mại điện tử quốc gia, cùng các dịch vụ công ích đến tận người dân.