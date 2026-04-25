Công an Phú Thọ phát nước, sữa miễn phí phục vụ du khách về Đền Hùng

Sáng 25/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), hàng vạn người đổ về về Đền Hùng. Từ sáng sớm, lối lên các đền, chùa trong khu di tích đã có rất đông người dân và du khách.
Công an tỉnh Phú Thọ bố trí cán bộ, chiến sĩ đứng dọc theo các tuyến đường dẫn lên các khu vực đền để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách không chen lấn, xô đẩy đồng thời tận tình giúp đỡ người già, trẻ nhỏ.
Một du khách lớn tuổi được chiến sĩ Cảnh sát cơ động "tiếp sức" trong lúc ngồi nghỉ ngơi giữa hành trình.
Người già, trẻ nhỏ được cán bộ, chiến sĩ quan tâm đặc biệt, hướng dẫn di chuyển tránh bị chen lấn.
Cảnh sát hướng dẫn hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.
Nhiều trẻ nhỏ được gia đình đưa đi cùng.
Cán bộ, chiến sĩ tận tình giúp đỡ gia đình, dặn dò tránh bị lạc trẻ nhỏ.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp, móc túi, lừa đảo, chèo kéo khách du lịch…
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ chuẩn bị 330 thùng nước khoáng, 150 thùng sữa và 100 thùng trà ô long để cấp phát miễn phí tại 3 điểm: khu vực cổng chính Đền Hùng; Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) và chốt ngã ba đường tỉnh 325 giao với đường Lữ Gia, bảo đảm phục vụ Nhân dân, du khách.
Lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động triển khai phân luồng từ xa, điều tiết giao thông, hướng dẫn Nhân dân và du khách tham gia lễ hội an toàn, thuận tiện.
Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, từ tháng Giêng đến 20h ngày 24/4, lượng khách về Đền Hùng ước tính khoảng 4 triệu lượt.