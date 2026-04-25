Công an Nghệ An kiên quyết xử lý rào chắn trái phép tại Tân Châu

(VTC News) -

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại xã Tân Châu, kiên quyết không để các vi phạm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ các công trình dựng trái phép, chấp hành quy định của cơ quan chức năng. Trường hợp cố tình cản trở, chống đối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Rào chắn, lán trại dựng trái phép gây cản trở trên tuyến đường vào các dự án. (Ảnh Công an Nghệ An)

Trước đó, tháng 4/2024, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu quy hoạch dự án nghĩa trang và cơ sở hỏa táng cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn (xóm Xuân Phú, xã Tân Châu). Khu vực này giáp ranh rừng sản xuất và các dự án khai thác đất san lấp của một số doanh nghiệp.

Quá trình triển khai nghiên cứu quy hoạch đã phát sinh nhiều ý kiến khác nhau, kèm theo các hoạt động khiếu kiện. Tiếp thu ý kiến, ngày 14/2/2026, UBND tỉnh ban hành văn bản dừng nghiên cứu quy hoạch dự án, đồng thời thông báo công khai để người dân nắm rõ chủ trương.

Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý lo ngại của một bộ phận người dân về diện tích đất quy hoạch chưa được hủy bỏ và hoạt động khai thác mỏ có thể ảnh hưởng môi trường, một số đối tượng đã kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây phức tạp tình hình.

Các nhóm này nhiều lần kéo đến trụ sở chính quyền các cấp để gây sức ép, cản trở hoạt động làm việc, đồng thời dựng lán trại, rào chắn trái phép trên tuyến đường chung dẫn vào khu vực dự án mỏ đất Diễn Lợi và Diễn Lợi 2. Thậm chí, bố trí người canh gác nhằm ngăn cản phương tiện ra vào.

Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ rào chắn, lán gác trái phép.

Theo cơ quan chức năng, hành vi trên không chỉ gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cứu hộ cứu nạn và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, một số đối tượng vẫn không chấp hành, tiếp tục duy trì các công trình trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các ngành và chính quyền cơ sở triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm, trong đó tập trung vận động người dân tự giác tháo dỡ vi phạm. Những trường hợp cố tình chống đối sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm, tránh những hệ lụy pháp lý không đáng có.