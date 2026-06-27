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Cơn sốt 'chèo thuyền Viking' bùng nổ tại World Cup 2026
(VTC News) -
Na Uy đang tạo nên dấu ấn đậm nét tại World Cup sau 2026 bằng phong cách cổ vũ độc đáo mang tên "chèo thuyền Viking".
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Cơn sốt 'chèo thuyền Viking' bùng nổ tại World Cup 2026
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