Cơ thể thay đổi ra sao nếu uống nước cam hàng ngày?

(VTC News) -

Nước cam là thức uống quen thuộc, giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, loại quả này chứa nhiều vitamin C, flavonoid cùng các hợp chất thực vật có lợi. Khi sử dụng thường xuyên, cơ thể có thể nhận được nhiều lợi ích, song cũng cần uống đúng cách để tránh tác dụng ngược.

Trước hết, nước cam góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Hàm lượng vitamin C dồi dào giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt trong mùa lạnh. Chất này còn trung hòa gốc tự do, làm chậm lão hóa và hỗ trợ hấp thu khoáng chất như sắt, canxi. Đồng thời, vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, giúp phục hồi mô và sửa chữa tế bào bị tổn thương.

Việc uống nước cam hợp lý cũng có thể hỗ trợ thải độc. Axit citric và citrate trong cam giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, đồng thời cải thiện chức năng lọc của thận. Một số chuyên gia cho rằng nước cam có tính kiềm hóa nhẹ, góp phần cân bằng môi trường trong cơ thể và hỗ trợ loại bỏ chất cặn bã.

Uống nước cam mỗi ngày giúp tăng miễn dịch.

Ngoài ra, nước cam có thể cải thiện hoạt động tiêu hóa. Khi uống đúng thời điểm, các hoạt chất trong cam giúp cân bằng dịch vị, hạn chế tình trạng dư axit dạ dày. Thức uống này cũng hỗ trợ nhu động ruột, có lợi cho người thường xuyên táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Tuy nhiên, nếu uống lúc đói hoặc dùng quá nhiều, axit trong cam có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Nước cam còn góp phần tăng cường tuần hoàn máu. Hàm lượng folate giúp tham gia vào quá trình tạo DNA và hình thành tế bào mới. Khi bổ sung hợp lý, thức uống này hỗ trợ sản sinh hồng cầu, góp phần cải thiện lưu thông máu và giảm quá trình oxy hóa tế bào.

Dù mang lại nhiều lợi ích, người dùng cần lưu ý cách uống. Thời điểm phù hợp là sau bữa sáng hoặc bữa trưa khoảng 1 đến 2 giờ để tránh kích ứng dạ dày. Nước cam nên uống ngay sau khi vắt nhằm hạn chế thất thoát vitamin C. Người trưởng thành chỉ nên dùng khoảng 200 ml mỗi ngày, tương đương nhu cầu vitamin C khuyến nghị.

Một số nhóm nên hạn chế như người viêm loét dạ dày, viêm tụy hoặc trào ngược axit, bởi axit trong cam có thể làm nặng triệu chứng. Ngoài ra, việc thêm nhiều đường vào nước cam, nhất là với loại cam chua, có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết và các vấn đề chuyển hóa.

Uống nước cam hàng ngày có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe, nhưng chỉ khi sử dụng điều độ và đúng thời điểm. Nếu có bệnh lý nền hoặc đang điều trị, nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi duy trì thói quen này.