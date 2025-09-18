(VTC News) -

Một cốc nước cam chứa bao nhiêu đường?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin sức khỏe Verywell Health cho biết, một ly nước cam 240 ml chứa khoảng 20,8 g đường tự nhiên và 112 calo. Dù đây là đường tự nhiên từ trái cây, cơ thể vẫn xử lý nó tương tự như đường tinh luyện.

Chuyên gia dinh dưỡng Dolores Woods, từ Trường Y tế Công cộng Đại học Texas (Mỹ), giải thích: Ngay cả đường tự nhiên, nếu tiêu thụ nhiều, vẫn tạo ra calo rỗng và làm tăng đường huyết.

Để so sánh, một lon soda (340 ml) có khoảng 39 g đường thì cùng lượng nước cam chứa 31 g đường tự nhiên. Dù ít hơn, nước cam vẫn góp phần làm tăng lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, chuyên gia Theresa Gentile, đang làm việc tại Mỹ, cho biết, nước cam vẫn tốt hơn vì cung cấp vitamin C, kali và folate, những vi chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể.

Một cốc nước cam chứa bao nhiêu đường là băn khoăn của nhiều người

Có nên uống nước cam thường xuyên?

Báo Người đưa tin dẫn nguồn trang Insider cho biết, một số chuyên gia khuyên người lớn và trẻ em nên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép. Điều nay là do trái cây có chứa chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hoá và khiến bạn cảm thấy no hơn, còn uống nước ép sẽ không nhận được chất xơ tự nhiên từ trái cây.

Hơn nữa, khi bạn uống nước ép, bạn có thể tiêu thụ quá nhiều mà không cảm thấy no nên bạn vẫn tiếp tục ăn những thực phẩm nhiều calo khác, kết quả là dẫn tới tăng cân, béo phì.

Uống nước cam thế nào để không gây hại?

Các chuyên gia khuyên rằng nếu bạn thực sự thích nước cam thì nên kết hợp một lượng vừa phải vào chế độ ăn uống cân bằng.

Nếu muốn uống nước cam, người lớn và trẻ em chỉ nên hạn chế uống một ly nhỏ mỗi ngày. Nếu bạn đang muốn bổ sung lượng vitamin C hàng ngày, lựa chọn lành mạnh nhất là chỉ ăn một quả cam.

Pha loãng nước cam với nước có thể là một lựa chọn hữu để tránh hấp thụ nhiều đường.