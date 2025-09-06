+
Cơ sở không phép thực hiện 500 ca hút mỡ, thu lợi bất chính 10 tỷ đồng
(VTC News) -
Ngày 6/9, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố nhóm đối tượng núp bóng cơ sở thẩm mỹ để thực hiện các dịch vụ trái phép, thu lợi bất chính với số tiền lớn.
Tin mới
Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 9/2025
21:29 06/09/2025
Cần biết
Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 9/2025
21:28 06/09/2025
Cần biết
Dũng 'Sài Gòn' ra đầu thú sau 8 năm trốn truy nã
21:22 06/09/2025
An ninh hình sự
Bảng giá ô tô Subaru mới nhất tháng 9/2025
21:18 06/09/2025
Cần biết
'Yamal xứ Thanh' ghi bàn, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore
21:05 06/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Giá vàng 'một mình một chợ', chuyên gia nhận định về thời điểm vàng 'hạ nhiệt'?
21:04 06/09/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội: Cháy nhà xưởng gần cầu Đuống, nhiều hộ dân bị cắt điện
21:03 06/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
20:58 06/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Huyền làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
20:37 06/09/2025
Tin nóng
Hơn 630.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, người dân vẫn khó tiếp cận
20:32 06/09/2025
Kinh tế
Khách đổ xô mua tour du lịch nước ngoài giảm giá ở TP.HCM
20:30 06/09/2025
Du Lịch
Xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục mới: Lộ diện loạt ngành hàng tỷ USD
20:25 06/09/2025
Thị trường
Bắt thêm 2 người liên quan nhóm tội phạm do Ý 'ẻng' cầm đầu
19:59 06/09/2025
Bản tin 113
Đứng tên hộ rồi chiếm 5 lô đất hơn 57 tỷ đồng, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng lĩnh án
19:57 06/09/2025
Pháp đình
Bộ trưởng Quốc phòng: Ngày 2/9 cả nước như cùng một nhịp thở, nhịp đập con tim
19:11 06/09/2025
Tin nóng
Xác minh danh tính người đàn ông thả 2 tay, phóng xe tốc độ cao trên phố biển
19:06 06/09/2025
An ninh hình sự
'Trở về thời khắc thiêng liêng' đón khách 10.000 tại triển lãm thành tựu 80 năm
18:40 06/09/2025
Đời sống
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore: Văn Thuận mở tỷ số
18:40 06/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Kẻ chém người, ôm súng kíp trốn trong rừng Tuyên Quang bị bắt
18:36 06/09/2025
Bản tin 113
Ông Lê Hải Bình: 79 khối diễu binh, diễu hành và khối 80 là khối Nhân dân
18:18 06/09/2025
Tin nóng
Giá USD lần đầu tiên vượt 27.000 đồng/USD
18:13 06/09/2025
Tài chính
XSMT 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/9/2025
18:12 06/09/2025
Xổ số miền Trung
Ngân hàng đua nhau ôm 10 tấn vàng, dân đứng ngoài có mất cơ hội?
18:11 06/09/2025
Kinh tế
Thủ tướng chỉ đạo thanh tra vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng
18:05 06/09/2025
Kinh tế
Mercedes 'chơi lớn' với màn hình Hyperscreen tràn viền phủ kín mặt taplo
18:05 06/09/2025
Tin xe 247
VEC và cơ hội mở cửa ra thế giới cho ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam
18:02 06/09/2025
Kinh tế
XSMB 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/9/2025
18:01 06/09/2025
Xổ số miền Bắc
Bão số 7 Tapah hình thành trên Biển Đông, Hà Nội tiếp tục nắng nóng
17:59 06/09/2025
Thời tiết
Israel kêu gọi người dân Gaza di tản trước khi mở rộng cuộc tấn công trên bộ
17:44 06/09/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/9/2025 - XSDL 7/9
17:43 06/09/2025
Xổ số miền Nam