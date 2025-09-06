Đóng

Cơ sở không phép thực hiện 500 ca hút mỡ, thu lợi bất chính 10 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 6/9, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố nhóm đối tượng núp bóng cơ sở thẩm mỹ để thực hiện các dịch vụ trái phép, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Trang Anh
