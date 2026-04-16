Clip cô dâu cố nín khóc bằng mẹo chu mỏ khiến ai xem cũng bật cười

(VTC News) -

Clip cô dâu chu môi để nín khóc nhưng không thành công lắm khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @bbinguyncute)

Hầu như ai xem clip quay cảnh cô dâu - cũng là người đăng tải - cố gắng ngừng khóc bằng cách thức độc đáo này cũng đều bật cười. Để nước mắt không chảy ra nữa, cô gái chu môi, và rồi cũng tự bật cười vì cái mẹo mà mình đang thực hiện.

Tân nương cho biết cô học được một mẹo đặc biệt rằng nếu không muốn khóc thì nên chu mỏ, như vậy nước mắt sẽ không còn rơi; không ngờ khi thực hành thì kết quả lại khác hẳn. Vào thời điểm đứng trước rạp tiễn khách ra về, cô xúc động nghẹn ngào, nước mắt trào ra, bỗng nhớ ra cần phải chu môi để ngăn lại, tạo nên hình ảnh vừa khóc vừa cười rất đáng yêu.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác và bình luận. Nhiều cư dân mạng đánh giá mẹo này tuy không hiệu quả lắm trong việc ngăn nước mắt nhưng lại khiến người thực hiện trở nên cực kỳ dễ thương; nhiều cô gái nói sẽ áp dụng trong ngày cưới của mình.

"Mẹo này có vẻ hiệu quả đấy, nước mắt không rơi nhưng mà sự xấu hổ rụng bớt vì cái mỏ nhìn vô tri quá. Chị em lưu lại để sau này cưới còn có cái mà xem lại rồi cười"; "Đúng là lý thuyết thì màu xám, còn cái mỏ thì màu hồng, nước mắt vẫn cứ tòng tòng chảy thôi".

"Kinh nghiệm xương máu cho các bạn định áp dụng mẹo này là nhớ tập trước gương cho kỹ. Cô dâu xúc động lại khiến quan khách cười vì độ lầy lội"; "Mẹ bảo chu mỏ cho bớt khóc, nhưng mẹ quên không dặn là chu quá đà nhìn mặt như đang hờn cả thế giới"...

Hải Yến bình luận: "Nước mắt không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái rưng rưng sang trạng thái vừa khóc vừa làm chuyện cười cho quan viên hai họ xem. Nhìn cô dâu tôi lại nhớ đến mấy đứa bạn tôi lúc say, mắt chảy nước nhưng miệng vẫn cười".

Dân mạng dặn nhau khi nào cưới phải thử mẹo này mới được. (Ảnh chụp màn hình)

Bảo Anh chia sẻ: "Nhìn cô dâu vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp. Ngày cưới cảm xúc dâng trào, muốn kìm nén nước mắt để giữ lớp trang điểm mà khó thật đấy. Mẹo này thấy nhiều người bảo hiệu quả lắm, mà chắc lúc chuẩn bị khóc thật sự thì chẳng ai còn nhớ để làm cho đúng kỹ thuật nữa rồi".

Một số cư dân mạng an ủi cô dâu rằng ngày cưới có khóc chút cũng không sao, cô gái nào cũng buồn khi phải rời xa gia đình mình. "Ngày cưới là ngày vui, nhưng khoảnh khắc phải rời xa vòng tay cha mẹ để xây dựng tổ ấm riêng thì chẳng cô gái nào kìm lòng được. Bạn ấy vừa khóc vừa cố mỉm cười mà thấy thương quá", Hồng Ánh viết.

Kim Tuyến chia sẻ: "Con gái đi lấy chồng ai mà chẳng có lúc chạnh lòng. Dù chuẩn bị tâm lý kỹ đến đâu thì giây phút chào bố mẹ về nhà chồng vẫn là lúc cảm xúc nhất. Nước mắt ngày quy vu không chỉ là sự xúc động, mà còn là tình yêu thương dành cho gia đình. Chúc cô dâu mãi hạnh phúc bên chồng trọn đời".

Không ít bạn trẻ cũng chia sẻ câu chuyện ngày cưới của mình. Ngọc Quỳnh kể: "Nhìn bạn này lại nhớ ngày cưới mình, cũng thề là không được khóc kẻo trôi mất 2 triệu tiền makeup, vậy mà lúc MC mới cất lời chào bố mẹ là nước mắt nước mũi dàn dụa, thợ ảnh không dám bấm máy luôn".

Ái Nhi chia sẻ: "Ngày xưa mình đi lấy chồng, mẹ cũng bày cho đủ mẹo để kìm cảm xúc, nào là bấm đầu ngón tay, nào là nhìn lên trần nhà. Kết quả là mình không khóc nhưng mặt cứ đơ ra như bị mất sổ gạo, giờ xem lại ảnh vẫn thấy buồn cười".