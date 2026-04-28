Chuyến tàu tái hiện ký ức của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, hành trình trải nghiệm mang tên Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào được tổ chức từ 27/4 đến 3/5/2026 tại Hà Nội.

Không đơn thuần là chuyến tham quan, đây được thiết kế như hành trình cảm xúc, nơi hành khách được “đi ngược thời gian”, chạm vào những ký ức lịch sử thiêng liêng trong không gian giàu tính biểu tượng giữa lòng Thủ đô.

“Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào”.

Chuyến tàu dẫn dắt người tham gia trở về với những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Toàn bộ không gian tàu được làm mới với hệ thống hình ảnh, khẩu hiệu tái hiện các thời kỳ kháng chiến, gợi nhắc hành trình gian khó nhưng đầy tự hào của đất nước trên con đường giành độc lập, tự do.

Trong không gian ấy, lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà trở nên sống động, gần gũi. Hành khách có thể cảm nhận rõ hơn thời khắc Bắc - Nam nối liền một dải, khi hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ, một ký ức thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao hy sinh và khát vọng hòa bình.

Điểm nhấn của hành trình nằm ở cách tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm. Dịp này, người tham gia có thể check-in cùng hình tượng người lính - biểu tượng của thời kỳ chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng. Những bức ảnh không chỉ mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm mà còn là cách để mỗi người tự đặt mình vào dòng chảy lịch sử, từ đó hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Không dừng lại ở cảm xúc thị giác, chuyến tàu còn gợi nhớ một Hà Nội thân quen qua những thức quà truyền thống như kem Tràng Tiền, chè lam, bánh xu xê hay chén trà sen thanh khiết. Những hương vị mộc mạc góp phần hoàn thiện trải nghiệm, đánh thức ký ức về một Hà Nội vừa bình dị vừa sâu lắng.

Chuyến tàu trở thành cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.

Chuyến tàu đoàn viên trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Người lớn tuổi có dịp tìm lại những ký ức đã qua, người trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, còn trẻ nhỏ lần đầu cảm nhận được lịch sử bằng những trải nghiệm trực quan, sinh động.

Thông qua hành trình này, đơn vị tổ chức kỳ vọng mang đến một cách kể chuyện lịch sử mới mẻ, gần gũi hơn với công chúng hiện đại, đồng thời góp phần làm sống lại các giá trị văn hóa truyền thống theo cách sáng tạo. Đây cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa tại Hà Nội, đặc biệt hướng tới việc thu hút và kết nối thế hệ trẻ với những giá trị lịch sử của dân tộc.