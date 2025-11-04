Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Thủ tướng Nga tại Bắc Kinh

(VTC News) -

Theo TASS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cùng nhau chụp ảnh trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, sau đó chuyển sang hội đàm. Cuộc gặp này chính thức đánh dấu kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày của ông Mishustin.

Đi cùng Thủ tướng Nga có các Phó Thủ tướng: bà Tatyana Golikova, ông Dmitry Chernyshenko, ông Yury Trutnev, ông Alexander Novak. Ngoài ra, có Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Oksana Lut, Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Giao thông vận tải Andrey Nikitin, Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Rudenko, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga Tagirov Elmir Tagirovich, Quốc vụ khanh - Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga Guznov Alexey Gennadievich.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TASS)

Trước đó, TASS đưa tin cuộc hội đàm của Thủ tướng Mishustin tại Trung Quốc lần này dự kiến ​​tập trung vào vấn đề thương mại và kinh tế, hợp tác giao thông vận tải và công nghiệp, tăng cường quan hệ đối tác năng lượng và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và nông nghiệp.

Vào ngày 3/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng có buổi tiếp người đồng cấp Nga, bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moskva để làm sâu sắc hơn hợp tác trên mọi lĩnh vực nhằm bảo vệ lợi ích phát triển và an ninh chung một cách tốt hơn.

Căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump càng thúc đẩy Moskva và Bắc Kinh tăng cường thương mại xuyên biên giới để đối phó với áp lực từ phương Tây.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva "rất coi trọng" chuyến thăm này, nhưng từ chối tiết lộ liệu Tổng thống Vladimir Putin có gửi thông điệp nào tới ông Tập Cận Bình thông qua Thủ tướng Mishustin hay không.