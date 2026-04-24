Chủ quán phở đón Tổng thống Hàn Quốc: 'Cả đêm qua tôi hạnh phúc không ngủ nổi'

"Đêm qua về, tôi cứ nằm trằn trọc mãi phải đến 3h mới nhắm mắt được", anh Thiều Văn Mùi (sinh năm 1991), chủ quán phở bò và cơm rang Lý Quốc Sư ở số 40 Đinh Liệt, Hà Nội, tâm sự. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có vinh dự được tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đến dùng bữa vào tối 23/4.

Với anh, đây không chỉ là một buổi phục vụ bình thường, mà là kỷ niệm vô giá trong suốt 18 năm làm nghề nấu phở.

Những vị khách đặc biệt

Anh Mùi bắt đầu kinh doanh tại địa chỉ 40 Đinh Liệt từ năm 2021. Trưa 23/4, anh được thông báo sẽ có đoàn khách cao cấp dạo chơi khu vực hồ Hoàn Kiếm nhưng không ngờ cửa hàng của mình sẽ là một điểm dừng chân của họ.

Hai giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân ghé thăm, công tác kiểm tra an ninh cùng vệ sinh thực phẩm đã được cơ quan chức năng thực hiện nghiêm ngặt, bao gồm cả việc lấy mẫu nước dùng và thức ăn để xét nghiệm kỹ lưỡng.

Diện tích quán khá khiêm tốn, chỉ khoảng 20m², anh kê được 5 chiếc bàn ăn cùng một quầy làm đồ. Không gian sạch sẽ, sáng sủa, gọn gàng là điểm cộng trong mắt đoàn kiểm tra.

Nhờ việc luôn duy trì nguồn nguyên liệu 100% hàng tươi và có đầy đủ giấy tờ chứng nhận an toàn thực phẩm, quán phở này vượt qua các bước kiểm soát gắt gao để sẵn sàng phục vụ. Anh Mùi chia sẻ: "Thời gian chuẩn bị chỉ có 2 tiếng thôi. Tôi tự tin đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đoàn kiểm tra đề ra. May mắn, cuối cùng mình được tin tưởng chọn làm điểm dừng chân".

Khoảng 19h, Tổng thống Lee Jae Myung cùng Phu nhân đi bộ vào quán trong sự chú ý đặc biệt của người dân. Tổng thống chọn ngồi ở chiếc bàn phía trong cùng, còn đoàn tùy tùng hơn 10 người ngồi xung quanh ở khu vực phía ngoài.

Anh Mùi tự tay phục vụ. Tổng thống và Phu nhân gọi 2 bát phở chín cùng một suất cơm rang. Để phù hợp với khẩu vị của khách Hàn Quốc, chủ quán chỉ sử dụng hành lá mà không cho thêm rau mùi. Cả đoàn ghé thăm gọi tổng cộng 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang.

Qua quan sát, chủ quán nhận thấy Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân rất hào hứng với món ăn; họ thêm khá nhiều chanh, ớt vào tô rồi chậm rãi thưởng thức. Cả hai thường xuyên gật đầu và nở nụ cười hài lòng trong suốt bữa ăn.

Theo cảm nhận của chủ quán, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc rất thân thiện. Khoảnh khắc khiến anh Mùi xúc động nhất chính là khi thấy Tổng thống và Phu nhân bê bát lên để dùng chút nước cuối cùng, như một cách để gửi lời cảm ơn đến người đầu bếp.

Hai vị khách quý còn còn thân thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng chủ quán và con trai anh. Trước khi rời đi, ông Lee Jae Myung ra bắt tay và gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Toàn bộ quá trình dùng bữa của đoàn diễn ra gọn gàng trong vòng 25 phút. Anh Thiều Văn Mùi không giấu nổi niềm vui và tự hào khi thấy mọi người đều ăn hết suất và dành lời khen ngợi cho hương vị phở cũng như cơm rang dưa bò của quán.

Sau khi thưởng thức xong bữa tối, Tổng thống Lee Jae Myung cùng Phu nhân tiếp tục đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, hòa mình vào nhịp sống của người dân Thủ đô. Tại đây, Tổng thống cùng Phu nhân cũng thoải mái thưởng thức kem, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vừa mỉm cười vẫy tay chào người dân.

Vinh dự nhất cuộc đời

Tối 23/4, thông tin về chuyến ghé thăm của Tổng thống Hàn Quốc nhanh chóng lan tỏa. Hàng xóm, bạn bè và đối tác liên tục gọi điện, nhắn tin chúc mừng khiến anh Mùi vô cùng xúc động,

"Đây là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp nấu phở, vinh dự nhất cuộc đời tôi. Tôi dự định sẽ in những tấm hình chụp cùng Tổng thống Hàn Quốc để treo trong quán, như một cách lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt và tự hào này", anh Mùi chia sẻ.

Mở cửa đều đặn từ 7h30 đến 23h mỗi ngày, quán phở của anh Mùi luôn duy trì được lượng khách ổn định với mức tiêu thụ trung bình khoảng 300 bát vào ngày thường và tăng lên từ 350 đến 400 bát vào dịp cuối tuần. Với mức giá từ 55.000 đồng cho mỗi bát phở, địa điểm này là điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách.

Bên cạnh món phở chín truyền thống, thực đơn tại đây còn khá phong phú với nhiều lựa chọn khác như phở tái, tái chín, phở sốt vang, cơm rang dưa bò và trứng chần, đáp ứng sở thích đa dạng của người ăn. Theo anh Mùi, quán lâu nay vẫn thu hút nhiều khách nước ngoài, đông nhất là người Hàn Quốc. Không ít vị khách xứ sở kim chi ghé thăm quán gần như mỗi tuần.