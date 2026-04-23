Tổng thống Lee Jae Myung: Tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc

Dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Hàn Quốc; lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc, với nhiều tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

"Việt Nam là trái tim kinh tế của ASEAN"

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam mà ông cảm nhận được tại khu vực hồ Hoàn Kiếm – "nơi lắng đọng hơi thở nghìn năm văn hiến của Việt Nam", cảm nhận được nguồn năng lượng, nhiệt huyết của Việt Nam từ dòng ánh sáng của những đoàn xe tấp nập trên đường phố. Ông cho biết đã được tận mắt chứng kiến sự thay đổi năng động của Việt Nam, là trái tim kinh tế của ASEAN, với mức tăng trưởng kinh tế duy trì khoảng 7% mỗi năm trong những năm qua.

Điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai nước những năm qua, ông nhấn mạnh, điều này đã minh chứng rằng sự tin cậy lẫn nhau chính là con đường có thể ngắn nhất dẫn tới sự thịnh vượng chung. Đồng thời, nhắc lại câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", Tổng thống Hàn Quốc cho rằng thành quả quý giá nhất chính là tình cảm sâu đậm mà nhân dân hai nước hướng tới nhau; tấm lòng chân thành, trân trọng với nhau chính là nền tảng cốt lõi làm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trở nên chặt chẽ hơn.

Tổng thống cũng nhắc tới những ví dụ về tình hữu nghị giữa hai nước như việc nhóm nhạc nữ Blackpink biểu diễn tại Hà Nội, phở của Việt Nam đã trở thành món ăn quốc dân của cả hai nước; trong năm 2025 đã có khoảng 5 triệu người dân hai nước đi du lịch, thăm viếng lẫn nhau, đặc biệt người Hàn Quốc rất yêu thích thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Ông cho rằng, với sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định, hai bên có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai. "Giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc nói.

Cho rằng hai bên cần vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay bằng sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, nhắc tới câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dĩ bất biến ứng vạn biến", Tổng thống Hàn Quốc đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng: Thúc đẩy các ngành công nghiệp trong tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và kỹ thuật số; đặt nền móng vững vàng trong quan hệ hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng; đưa hợp tác khoa học công nghệ lên một tầm cao mới.

Về phần mình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm rất ý nghĩa lần này của Tổng thống Hàn Quốc, với cuộc hội đàm rất thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực; đây là những minh chứng rõ nét cho quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia ngày càng vươn lên những tầm cao mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định kết quả hợp tác của hai quốc gia trong hơn 30 năm qua. Đồng thời, sự kiện cũng mở ra những định hướng cho một giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và mang tầm chiến lược cao hơn.

Theo Thủ tướng, trong hơn ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn mở ra không gian phát triển mới cho hợp tác song phương, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế.

Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, với gần 10.500 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt trên gần 100 tỷ USD; tạo ra gần 1 triệu việc làm và đóng góp trên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; góp phần quan trọng hình thành và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, từ điện tử, chế biến chế tạo đến công nghệ cao. Đặc biệt, hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành một trụ cột chiến lược, mở ra không gian phát triển mới như các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam mang lại cho doanh nghiệp Hàn Quốc những lợi ích chiến lược và lâu dài, môi trường đầu tư an toàn, ổn định, cứ điểm sản xuất có chi phí cạnh tranh, lực lượng lao động dồi dào, ngày càng chất lượng; là thị trường hơn 100 triệu dân, với tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh và là cửa ngõ kết nối rất hiệu quả với các thị trường lớn khác thông qua mạng lưới các FTA thế hệ mới. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nêu rõ, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch rất sâu sắc. Các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bền vững đang trở thành nhu cầu tất yếu. Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở quy mô mà cần chuyển sang giai đoạn mới nâng cao chất lượng; không chỉ dừng lại ở đầu tư và thương mại, mà cần nâng tầm hợp tác, kiến tạo các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ cao.

Trên tinh thần đó và mong nhận được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ nhất, cùng quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ thế hệ mới; hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu hơn, chặt chẽ hơn vào các ngành công nghệ cao.

Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững, giá trị cao; không chỉ nâng cao khả năng thích ứng, sức chống chịu mà còn gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo; không chỉ dừng lại ở chuyển giao công nghệ mà cần có quyết tâm tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa công nghệ dựa trên sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học của cả hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân.

Trong hành trình đó, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ quyết tâm nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc có thể an tâm tiến hành các hoạt động đầu tư, hợp tác, sản xuất, kinh doanh bền vững và lâu dài, cùng có lợi tại Việt Nam.

Đánh giá những văn kiện hợp tác giữa các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp của hai nước trong chuyến thăm lần này của Tổng thống là minh chứng rõ nét về tầm vóc, tiềm năng và sức sống trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng tin tưởng với sự đồng hành, ủng hộ của Chính phủ, cùng sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

73 thoả thuận hợp tác được ký kết, trao đổi

Tại Diễn đàn các đại biểu đã trao đổi, đối thoại doanh nghiệp cấp cao, xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt: Công nghiệp, theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; đầu tư, theo hướng chất lượng, bền vững và có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; và khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đã giới thiệu các hoạt động hỗ trợ tư vấn cải tiến sản xuất và phát triển nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đồng thịnh vượng với Việt Nam.

Tiếp đó, ông cũng chia sẻ kế hoạch của Samsung nhằm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nhân tài công nghệ của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh cam kết củng cố nền tảng thịnh vượng chung giữa hai nước.

Ông Đặng Minh Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group đề xuất những trụ cột hợp tác mở với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, gồm bán lẻ và bán lẻ du lịch, khách sạn và căn hộ dịch vụ, giải trí, trải nghiệm và công nghiệp văn hóa Việt – Hàn, đầu tư chiến lược và kết nối dòng vốn dài hạn, kinh doanh số thế hệ mới…

Sun Group cũng kiến nghị Chính phủ hai nước xem xét thúc đẩy ba nhóm chính sách trọng tâm về hợp tác nhân lực chất lượng cao; hợp tác du lịch và kết nối con người; cũng như khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là lĩnh vực hàng miễn thuế và bán lẻ du lịch.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính cho rằng bước sang giai đoạn mới, doanh nghiệp hai nước không chỉ là đối tác thương mại mà cần trở thành đối tác công nghệ chiến lược của nhau, để cùng chuyển giao, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và an ninh mạng. Doanh nghiệp hai nước cần giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái hợp tác, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm.

Lãnh đạo các bộ, ngành hai nước cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính, đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng hành, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh và có khả năng dự báo cao.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 73 thoả thuận hợp tác (MOU) trên nhiều lĩnh vực như: Năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không.