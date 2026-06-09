Cháy quán karaoke ở Đà Nẵng, gần 10 xe cứu hỏa được huy động

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 8h ngày 9/6, một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke S.C. trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Lực lượng chức năng khẩn trương dập tắt đám cháy tại quán karaoke.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng 3 của tòa nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, sau đó nhanh chóng lan lên các tầng 4 và 5, tạo ra lượng khói lớn bao trùm toàn bộ mặt trước công trình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng, phương tiện cùng gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, chống cháy lan và bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

Tại hiện trường, các tuyến đường dẫn vào khu vực xảy ra hỏa hoạn được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được bố trí tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng vòi rồng phun nước từ bên ngoài, đồng thời triển khai lực lượng tiếp cận các tầng bên trong tòa nhà để khống chế đám cháy.

Gần 10 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường.

Đến trưa nay, các lực lượng vẫn đang tích cực xử lý hiện trường, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy âm ỉ và đánh giá mức độ thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 6/6, đám cháy bùng phát tại trụ sở khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Đức huy động hơn 60 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ cùng lực lượng hỗ trợ từ Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc phối hợp với công an, an ninh cơ sở và người dân tham gia chữa cháy, di chuyển tài sản, hồ sơ ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để lửa lan rộng.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Ảnh: S.HVụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 4 phòng làm việc tại tầng 2 bị cháy nặng, trong đó có phòng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Một phần hồ sơ, tài liệu, tài sản bên trong các phòng này bị lửa làm hư hỏng.

Ngoài ra, một nhà kho và 4 phòng khác cũng bị vụ cháy gây ảnh hưởng.