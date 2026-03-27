Chàng Tây dành ngày cuối ở Việt Nam để làm từ thiện, giúp người nghèo

(VTC News) -

Clip chàng Tây giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @ethan_kelly_thangucviet)

Ethan Kelly (người Australia) từng có thời gian dài sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Mới đây vì kết thúc công việc, anh về nước. Lúc này, trong túi còn 11 triệu đồng tiền mặt, anh quyết định sẽ dành số tiền còn lại và khoảng thời gian còn lại để làm việc gì đó thật ý nghĩa trước khi rời khỏi đất nước mình từng gắn bó.

Trong clip đăng tải trên mạng xã hội TikTok, thay vì sắp xếp hành trang, Ethan dành ngày cuối cùng để mua cơm, trao tặng tiền cho những người bán hàng rong, bán vé số, người lang thang trên vỉa hè...

Hành động này của vị khách Tây giúp anh nhận được rất nhiều thiện cảm của cộng đồng mạng: "Cảm ơn Ethan. Bạn không chỉ mang theo kỷ niệm, mà còn để lại một phần trái tim ở mảnh đất này. Những hộp cơm ấy chính là lời chia tay tử tế nhất mà một người bạn phương xa có thể trao gửi".

"TP.HCM sẽ nhớ bạn như cách bạn nhớ về những người bán hàng rong trên vỉa hè. 11 triệu đồng có thể không quá lớn, nhưng là tấm lòng bạn dành tặng cho những mảnh đời khốn khó trước khi rời đi"; "Hành động quá nhân văn. Anh chọn cách tiêu những đồng tiền cuối cùng tại Việt Nam cho người nghèo thay vì những món quà lưu niệm xa xỉ"...

Mỹ Anh bình luận: "Của cho không bằng cách cho. Sự trân trọng và nụ cười của Ethan dành cho những người lao động nghèo thực sự khiến người ta xúc động. Một kết thúc đẹp cho một hành trình dài tại TP.HCM. Hẹn gặp lại nhé, người bạn Australia!".

Mai Chi viết: "Xem clip mà thấy ấm lòng vô cùng. Giây phút anh trao quà cho các cụ già bán vé số, tôi hiểu rằng lòng tốt không có biên giới. Việt Nam luôn mở rộng cửa chào đón những người tử tế như vậy. Mong anh sớm có dịp quay lại đất nước xinh đẹp này".

Dân mạng gửi lời cảm ơn đến nghĩa cử cao đẹp của anh chàng Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng coi Ethan ví dụ điển hình về hình ảnh người nước ngoài sống và làm việc lâu ngày tại Việt Nam. Họ không chỉ đến để kiếm tiền hay du lịch, mà thực sự sống và hòa nhập. "Việt Nam không còn là một điểm dừng chân trên bản đồ, mà đã trở thành một phần quan trọng với Ethan. Khi một người nước ngoài chọn giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở đây, họ không còn là khách nữa, họ thực sự đã là một người con của mảnh đất này", Vân Trang chia sẻ.

Khánh Thiện bình luận: "Có lẽ những năm tháng sống tại TP.HCM đã dạy Ethan cách yêu thương đầy tinh thần Việt Nam là phóng khoáng, nghĩa tình và không toan tính. Anh ra đi nhưng sự tử tế vẫn ở lại, truyền cảm hứng cho chính tôi về cách quan tâm đến những người xung quanh mình".

Minh Lộc viết: "Kết thúc một công việc, một hành trình không có nghĩa là chấm dứt mọi mối liên kết. Ethan đã biến ngày cuối cùng của mình thành một khởi đầu mới cho niềm hy vọng của những người lao động nghèo. Sự tử tế chính là món quà chia tay ý nghĩa nhất".