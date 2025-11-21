Cha mẹ giàu, tôi mới đi làm lương 6 triệu đồng vẫn phải đóng sinh hoạt phí

(VTC News) -

Ra trường, tôi nhanh chóng kiếm được công việc đầu tiên, lương chỉ 6 triệu đồng nhưng được làm công việc mình thích. Nhận tháng lương đầu, tôi xúc động vì kiếm được đồng tiền tiền từ chính chuyên ngành được đào tạo, liền đi mua quà cho bố mẹ rồi cùng cả nhà ăn một bữa ngon. Tôi sống cùng gia đình ở Hà Nội, không tốn tiền điện nước, nhà trọ, tiền ăn… nên lương dù thấp vẫn sống vui sống khỏe vì chỉ tiêu cho việc cá nhân và giải trí.

Tuy nhiên, từ tháng thứ 3, cha mẹ bắt đầu yêu cầu tôi đóng 3 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng. Mẹ tính chi tiết như sau: Tiền ăn 1,5 triệu đồng, tiền điện, nước 700 nghìn đồng, tiền mạng 350 nghìn đồng, còn lại là các khoản linh tinh kiểu tắm gội giặt giũ…

Tôi bất ngờ vì không bao giờ nghĩ cha mẹ cần khoản tiền ấy vì gia đình thuộc diện khá giả, nhà cao cửa rộng, xe cộ có đủ. Bao năm qua, cha mẹ “bao cấp” cho tôi mọi thứ, cuộc sống phải nói là chất lượng cao, tiền cho tôi tiêu vặt có khi còn gần bằng lương tôi bây giờ. Mặc dù thắc mắc, tôi vẫn vui vẻ nghe lời, chủ động chuyển sinh hoạt phí cha mẹ sau khi lĩnh lương.

Và tôi sớm nhận ra vấn đề. Khi đi làm, tôi đã bị cha mẹ cắt khoản trợ cấp xăng xe, tiêu vặt; nay lại phải đóng tiền, mỗi tháng tôi chỉ còn vỏn vẹn 3 triệu đồng cho mọi khoản chi tiêu. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng đây là con số nhỏ đến mức nào.

Mới ra trường đi làm, tôi gặp cú sốc tài chính đầu đời khi gia đình vừa không cho tiền nữa, vừa bắt phải đóng sinh hoạt phí. (Ảnh minh họa AI)

Tôi bắt đầu phải ghi chép từng khoản như 100 nghìn đồng tiền xăng mỗi tuần, 40 nghìn đồng tiền ăn trưa, rồi đồ dùng thiết yếu, buổi cà phê cuối tuần để giữ mối quan hệ đồng nghiệp, sinh nhật bạn, mừng cưới, thăm người ốm…

Kể từ tháng đó, tôi thường xuyên nhìn tin nhắn biến động số dư rồi thở dài. Lắm lúc, tôi phải từ chối đi chơi với bạn vì sợ tiêu quá trớn.

Mang tiếng trai thành phố sống cùng gia đình, tôi trở nên thua sút các bạn khác khi không thể mua quần áo, giày dép mới chứ chưa nói đến đổi điện thoại tốt hơn. Tôi còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội kết nối bạn bè, kiếm bạn gái, đi du lịch... và chẳng có khoản tiết kiệm dự phòng khẩn cấp.

Đôi khi túng thiếu quá, tôi thử xin cha mẹ tiền, nhưng họ bảo chỉ cho vay và khi có lương phải trả ngay. Đến ngày mà tôi chưa trả hay chưa đóng sinh hoạt phí là bị nhắc đến phát ngượng.

Tôi bắt đầu oán giận bố mẹ. Họ lương cao, có vàng và tiền tiết kiệm, nhiều khi đi ăn với bạn bè cứ tranh trả tiền, chi phí cho bữa nhậu còn nhiều hơn tiền tháng tôi đóng. Ấy vậy mà cứ đòi 3 triệu của tôi cho bằng được.

Khi tôi chất vấn điều đó, cha mẹ chỉ thản nhiên bảo tiền của họ là tiền của họ, mất tiền đầu tư cho tôi học đại học là để khi ra trường có thể tự lo cho bản thân, tiến tới nuôi vợ con, rằng tôi không phải đóng tiền thuê nhà đã là quá may mắn so với bao nhiêu người khác…

Ăn vạ bố mẹ chẳng ăn thua, cũng không thể cứ túng thiếu mãi, 3 triệu đồng một tháng thì có tiết kiệm đến mấy cũng vô nghĩa, cùng đường, tôi đành phải nghĩ cách kiếm thêm tiền. Dẹp bỏ sĩ diện, tôi bật app chạy Grab trong khi cấp tốc tìm kiếm các công việc làm thêm khác.

Rồi một đàn anh trong công ty giới thiệu cho tôi một gói công việc hợp sở trường, làm ngoài giờ nhưng thu nhập cao gấp rưỡi lương chính của tôi. Tôi thôi chạy xe công nghệ, thức đêm thức hôm “cày”; chẳng có thời gian mà tiêu tiền.

4 tháng sau, tôi chuyển hẳn sang công ty làm thêm đó, lương hơn 20 triệu đồng. Đến nay tôi đã làm ở chỗ này được gần hai năm, đã được tăng lương lần nữa.

Cách đây ít ngày trên một nhóm Facebook, tôi thấy bài viết của một bạn cũng là gen Z oán trách cha mẹ rằng bạn ấy mới ra trường còn khó khăn mà vẫn phải đóng sinh hoạt phí. Nhiều người trẻ tuổi khác cũng kêu than tương tự, rằng họ muốn dùng số tiền ít ỏi kiếm được ban đầu ấy để đầu tư, khởi nghiệp, để phát triển bản thân, cha mẹ còn trẻ khỏe và không thiếu gì mấy triệu đồng sinh hoạt phí…

Tôi cũng từng nghĩ như họ, nhưng khi buộc phải tự xoay xở và nhìn lại thì nhận ra, đó cũng là bài học trưởng thành mà cha mẹ giành cho mình. Nếu họ không cứng rắn, có lẽ bây giờ tôi vẫn nhởn nhơ với mức lương tầm 10 triệu đồng mỗi tháng, năng lực chẳng mấy tiến triển.

Ngoài ra khi nhìn lại, tôi thấy mình thật ấu trĩ khi cho rằng cha mẹ không thu sinh hoạt phí của con vì thu nhập của họ cao gấp vài chục lần số đó. Đã tốt nghiệp đại học thì phải tự nuôi được mình chứ sao lại cứ nghĩ ăn bám bố mẹ mãi như một đứa trẻ con? Sống trong nhà thì có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp phần chi phí của mình.

Nhiều bạn cứ nghĩ bố mẹ giàu thì thu mấy triệu sinh hoạt phí của con làm gì. Với cách tư duy đó, chả trách nhiều người thế hệ trước cứ chê gen Z ích kỷ, sống tạm bợ và không chịu trưởng thành.

