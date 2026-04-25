Cầu thủ Nigeria qua đời đột ngột khi đang thi đấu giao hữu

Theo ESPN, cựu tiền đạo Nigeria Michael Eneramo đã qua đời sau khi bất ngờ đổ gục trên sân trong một trận đấu giao hữu tại Kaduna ngày 24/4.

Liên đoàn Bóng đá Nigeria cho biết Eneramo đã thi đấu trọn vẹn hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, anh dường như bị ngừng tim, đột ngột ngã gục trên sân. Dù được sơ cứu kịp thời và nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất, tiền đạo này vẫn không qua khỏi.

“Đây là một cú sốc lớn. Lúc này tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết cầu mong anh ấy yên nghỉ và những người thân yêu cùng đại gia đình bóng đá Nigeria có đủ nghị lực để vượt qua mất mát này”, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Nigeria, ông Mohammed Sanusi, chia sẻ.

Cựu tiền đạo Nigeria Michael Eneramo qua đời do đột tử trên sân. (Nguồn: The Sun)

Tài khoản chính thức của đội tuyển Nigeria cũng đăng tải lời tưởng niệm dành cho Eneramo với nội dung: "Hãy yên nghỉ, Michael".

CLB Galatasaray cũng ra thông báo riêng: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin Michael Eneramo qua đời. Toàn thể CLB Galatasaray xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và Liên đoàn Bóng đá Nigeria”.

Anh được người hâm mộ CLB Espérance Sportive de Tunis đặt biệt danh “Xe Tăng” nhờ thể chất vượt trội, góp phần mang về nhiều danh hiệu cho đội bóng.

Cựu tiền đạo 40 tuổi này có sự nghiệp thi đấu trải dài qua châu Phi, châu Âu và Trung Đông, từng khoác áo nhiều CLB như Besiktas, Al-Ettifaq hay Espérance Tunis. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã có 11 lần ra sân cho đội tuyển Nigeria sau khi từ chối cơ hội thi đấu cho Tunisia - nơi anh từng có sự nghiệp cấp CLB rất thành công và từng cân nhắc việc nhập quốc tịch.