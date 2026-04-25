Mỹ khôi phục xử tử bằng khí độc, ghế điện và xử bắn

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang “tái áp dụng quy trình tiêm thuốc độc được sử dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump”, đồng thời mở rộng thêm “các phương thức xử tử khác” và “tinh giản quy trình nội bộ để đẩy nhanh các vụ án tử hình”.

Qua đó, chính quyền có kế hoạch bổ sung xử bắn, điện giật và ngạt khí làm phương pháp thay thế để hành quyết những người phạm các tội danh liên bang nghiêm trọng nhất, trong bối cảnh có những khó khăn trong việc tìm kiếm thuốc dùng cho tiêm thuốc độc.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chính sách mới sẽ mở đường cho việc thi hành án sau khi các tử tù đã sử dụng hết quyền kháng cáo. Hãng AP đưa tin đây là lần đầu tiên chính phủ liên bang cho phép rõ ràng việc xử bắn, dù một quy định năm 2020 đã cho phép sử dụng bất kỳ phương thức xử tử nào hợp pháp tại bang tuyên án.

Quyết định này đảo ngược cách tiếp cận của cựu Tổng thống Joe Biden, người đã tạm dừng các vụ hành quyết liên bang. Vào tháng 12/2024, ông Biden đã giảm án cho 37 người trong danh sách tử tù liên bang xuống tù chung thân không ân xá, chỉ còn lại 3 phạm nhân liên bang vẫn đối mặt với án tử hình.

Sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với án tử hình vẫn còn chia rẽ. Khảo sát của Gallup cho thấy chỉ có đa số sít sao 52% ủng hộ vào cuối năm 2025.

Các tù nhân bị kết án tử hình có thể mất nhiều năm sử dụng hết mọi con đường pháp lý để kháng cáo bản án. Thông thường, khi một tiểu bang hoặc chính phủ liên bang Hoa Kỳ áp dụng một quy trình thi hành án mới, các tù nhân bị kết án tử hình có thể đưa ra các thách thức pháp lý, lập luận rằng quy trình mới này vi phạm điều khoản cấm "hình phạt tàn bạo và bất thường" trong Hiến pháp Mỹ.