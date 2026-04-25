Xe tải va chạm xe máy ở Đắk Lắk, 2 người thương vong

Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lộc.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 25/4, tại Km1244+350, đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc (đèo Cù Mông), xe tải BKS 92H-013.57 do ông Trần Thanh Hải (SN 1999, trú TP Đà Nẵng) lái theo hướng Bắc - Nam, va chạm với xe máy BKS 78D1-139.48 đang đi theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Xe máy chở ông Huỳnh Quốc H. (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Vi (SN 1992), cùng trú xã Xuân Lộc. Cú va chạm khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà Vi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.

Nhận tin báo lúc 7h15, lực lượng chức năng điều 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Rạng sáng nay, tại Lào Cai cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương. Cụ thể, khoảng 0h05 ngày 25/4, xe khách BKS 26H-026.71 chạy theo hướng Sa Pa về TP Lào Cai, chở khoảng 39 hành khách cùng lái xe phụ và phụ xe. Người điều khiển phương tiện được xác định là anh Lò Thành Phúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La).

Khi xuống dốc trên Tỉnh lộ 155 (đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San), xe mất kiểm soát, va vào cống thoát nước bên phải theo chiều lưu thông. Cú va chạm khiến phương tiện lật nghiêng, hư hỏng nhẹ.

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe bị thương, trong đó một người gãy xương đòn, một người gãy xương sườn.