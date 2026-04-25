Mặt biến dạng, cơ yếu dần sau khi dùng 'thuốc gia truyền' giảm đau khớp thần tốc

Theo thông tin tin Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, bệnh nhân nhập viện sau nhiều tháng sử dụng chế phẩm dạng viên hoàn được quảng cáo giúp giảm đau xương khớp nhanh. Theo chia sẻ của bệnh nhân, thời gian đầu sử dụng, các triệu chứng đau nhức cải thiện rõ rệt nên đã tin tưởng dùng kéo dài. Tuy nhiên, sau đó cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tăng cân nhanh, mặt tròn, mệt mỏi và yếu cơ.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm tại Bệnh viện 19-8 cho thấy chỉ số Cortisol và ACTH trong máu giảm, đường huyết tăng và mật độ xương giảm nặng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng Cushing do glucocorticoid ngoại sinh và có nguy cơ suy tuyến thượng thận cấp. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn chuyển hóa và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Bác sĩ nhấn mạnh tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid.

Bệnh viện 19-8 cho biết thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh nhập viện sau thời gian dài sử dụng các sản phẩm mua qua mạng hoặc theo truyền miệng, dưới dạng viên hoàn, "thuốc gia truyền”, thảo dược, kem bôi… không rõ thành phần.

Điểm chung là người bệnh đều giảm đau nhanh trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó xuất hiện các biểu hiện điển hình của tình trạng phơi nhiễm corticoid kéo dài, với các hậu quả nặng nề như hội chứng Cushing và suy tuyến thượng thận.

Theo ThS.DS Ngô Văn Dũng, Trưởng khoa Dược Bệnh viện 19-8, corticoid là nhóm thuốc kháng viêm mạnh, chỉ được sử dụng dưới sự chỉ định khắt khe của bác sĩ. Khi người bệnh tự ý sử dụng kéo dài thông qua các sản phẩm trôi nổi, cơ thể sẽ gặp phải những biến chứng nặng nề như: rạn da, mỏng da, loãng xương, tăng huyết áp và đặc biệt là suy tuyến thượng thận - tình trạng có thể dẫn đến tụt huyết áp nguy hiểm khi ngừng thuốc đột ngột.

"Vấn đề đáng lo ngại là người bệnh không biết mình đang sử dụng corticoid, nhưng lại mang đầy đủ hậu quả của corticoid kéo dài. Khi đó, việc xử trí không chỉ dừng ở ngừng thuốc mà còn phải điều trị suy tuyến thượng thận và các biến chứng đi kèm", ThS Dũng nhấn mạnh.

Do đó, Ths Dũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng thuốc hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc, không tin vào quảng cáo “hiệu quả nhanh”, chỉ dùng corticoid khi có chỉ định của bác sĩ và không tự ý ngừng thuốc nếu đã dùng trong thời gian dài.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mặt tròn bất thường, tăng cân nhanh, yếu cơ, đau xương hoặc mệt mỏi kéo dài, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.