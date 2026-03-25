Câu nói 'người xinh đẹp thường thu hút muỗi' có hoàn toàn vô lý?

Trước đây, có thông tin cho rằng, muỗi "thích" những người có nhóm máu O. Thế nhưng, khoa học từ lâu đã chứng minh rằng nhóm máu và khả năng thu hút muỗi không liên quan đến nhau. Muỗi thường bị thu hút bởi những nhóm người sau đây.

Người có thân nhiệt cao và đổ mồ hôi nhiều

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, muỗi rất nhạy cảm với nhiệt độ và các chất hóa học như axit lactic và axit uric trong mồ hôi. Những người có tuyến mồ hôi phát triển tốt thường tiết ra nhiều mồ hôi hơn, làm tăng độ axit trong máu. Mồ hôi cũng làm tăng nồng độ axit lactic trong da, khiến họ trở thành đối tượng bị muỗi tìm đến.

Chẳng hạn, trẻ em và phụ nữ mang thai dễ bị muỗi đốt hơn vì họ có tốc độ trao đổi chất nhanh hơn và nhiệt độ cơ thể cao hơn. Các thụ thể hồng ngoại của muỗi có thể phát hiện sự thay đổi nhiệt độ cơ thể người, cho phép chúng ngay lập tức xác định vị trí của họ.

Hơn nữa, việc đổ mồ hôi thường xuyên khiến cơ thể tiết ra các mùi như axit lactic và amoniac thông qua các chất thải chuyển hóa trong mồ hôi. Muỗi có thể dễ dàng định vị con mồi bằng cách ngửi thấy những mùi này.

Đặc biệt, muỗi cái có thể xác định chính xác mục tiêu của chúng ngay cả từ khoảng cách 50 mét. Những sinh vật này muốn hút máu và đẻ trứng, và chúng đặc biệt chọn những người có thân nhiệt cao.

Những người thải ra nhiều khí carbon dioxide

Muỗi rất nhạy cảm với khí carbon dioxide và sẽ bị thu hút bởi mùi này. Một số người thở nhanh hơn khi mệt mỏi, hoặc một số người có nhịp thở nhanh tự nhiên, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, trẻ em và người say rượu. Nhịp thở của họ tương đối cao và thải ra nhiều khí carbon dioxide hơn khi thở, khiến muỗi dễ phát hiện ra họ hơn.

Muỗi rất "quan tâm" đến mỹ phẩm

Trên thực tế, muỗi đặc biệt nhạy cảm với một số mùi hương ngọt ngào. Chúng có thể ngửi thấy mùi hương hoa, axit stearic và axit lactic trong mỹ phẩm, những chất đặc biệt hấp dẫn đối với chúng.

Do đó, câu nói "người xinh đẹp có thể thu hút muỗi hơn" không hẳn là vô lý. Vì những người được đánh giá là xinh đẹp thường rất chăm chút cho vẻ ngoài. Họ thường dùng nước hoa và trang điểm, một số thành phần trong các mỹ phẩm này có nhiều khả năng thu hút muỗi hơn.

Bên cạnh mỹ phẩm, một số loại xà phòng và sữa tắm cũng tạo nên sự thu hút tự nhiên đối với muỗi.

Cách đuổi muỗi tự nhiên

Bạn có thể sử dụng những nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm sau đây để đuổi muỗi một cách an toàn.

Bã cà phê

Bã cà phê được nhiều người tận dụng vì khi đốt lên có mùi mà muỗi rất kỵ. Nó lại không chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cách làm: Đổ bột cà phê vào tờ giấy bạc hoặc lon nước rỗng rồi đốt, đặt tại các góc nhà, gầm giường... Nếu nhà rộng, bạn có thể dùng 3-4 chén bột cà phê. Khi đốt, cần mở cửa để nhà luôn thông thoáng. Bạn cũng có thể để chén bã cà phê ngoài vườn để đốt.

Lưu ý: Bã cà phê khi đốt không tạo ra ngọn lửa nên dễ bị quên. Cần chú ý để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn hoặc hỏa hoạn.

Vỏ cam, quýt khô

Khi ăn cam quýt, bạn chớ bỏ vỏ đi vì tinh dầu trong vỏ có công dụng đuổi muỗi khá hiệu quả. Tinh dầu thơm trong vỏ cam, quýt rất hấp dẫn với con người nhưng lại là thứ mà muỗi phải tránh xa.

Để xua muỗi, bạn chỉ cần dùng vài mẩu vỏ cam, quýt đã phơi khô đốt cháy trên lửa. Tuy cách này chỉ tác dụng trong thời gian ngắn ( chừng một buổi) nhưng nó cũng giúp không gian nhà bạn có mùi thơm dễ chịu hơn.

Tinh dầu

Một số loại tinh dầu có tác dụng rất tốt trong việc đuổi muỗi như khuynh diệp chanh, oải hương, bạc hà, tràm, sả.

Ngoại trừ tinh dầu hoa oải hương không thể bôi trực tiếp lên da, phải được pha loãng trước khi sử dụng, các loại tinh dầu khác có thể thoa lên da, dùng với máy xông hoặc máy khuếch tán để không gian trong nhà thơm tho, lọc không khí và đuổi muỗi.

Tỏi

Để đuổi muỗi, bạn hãy trồng tỏi vào chậu (khoảng 2-3 củ) để ở góc cửa sổ. Tỏi rất dễ nảy mầm nên bạn chỉ việc đặt nó vào chậu, chúng có thể sống không cần đất.

Nếu muốn trồng được lâu dài, hãy một ít đất trong chiếc chậu nhỏ. Mùi hương tinh dầu từ củ và lá tỏi sẽ khiến muỗi một đi không trở lại.