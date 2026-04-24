Câu đố con cá gây lú, bạn có giải đúng ngay lần đầu?

Câu đố có nội dung sau: "Trong một bể cá có 10 con. Sau đó, 3 con chết chìm, 2 con bơi đi và 4 con đẻ thêm con. Hỏi trong bể còn bao nhiêu con". Nghe qua, nhiều người lập tức lấy giấy bút để cộng trừ, cố gắng tìm ra con số cuối cùng.

Tuy nhiên, điểm thú vị của câu đố không nằm ở phép tính, mà ở cách hiểu tình huống. Những chi tiết tưởng chừng rất “logic” lại có thể khiến người đọc suy luận sai hướng nếu không chú ý kỹ bối cảnh thực tế.

Đây chính là dạng câu đố đánh lừa tư duy, buộc người giải phải chậm lại, quan sát kỹ từng chi tiết thay vì phản xạ theo thói quen. Bạn nghĩ đáp án là bao nhiêu?

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.