(VTC News) -

Bosnia & Herzegovina 3 1 Qatar Kerim 29' 41' Al Haydos Sultan (phản lưới) 34' Mahmic 80'

Bosnia & Herzegovina gặp Qatar ở lượt trận thứ ba bảng B World Cup 2026 trên sân vận động Lumen Field (Seattle, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bosnia & Herzegovina vs Qatar tại đây.

Bosnia & Herzegovina đấu với Qatar ở lượt trận thứ 3 bảng B World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình ra sân Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia & Herzegovina: Nikola Vasilj (1), Malic (24), Katic (18), Radeljic (21), Kolasinac (5), Esmir (20), Ivan Sunjic (14), Basic (13), Kerim (19), Ermedin Demirovic (10), Dzeko (11).

Qatar: Abunada (1), Al-Brake (18), Khoukhi (16), Issa Laye (4), Pedro (2), Boudiaf (12), Gaber (5), Fathi (20), Afif (11), Al Haydos (10), Edmilson (8).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng B

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính trước trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng B như sau.

XH Đội T HS Đ 1 Canada 2 7-1 4 2 Thuỵ Sỹ 2 5-2 4 3 Bosnia-Herzegovina 2 2-5 1 4 Qatar 2 1-7 1

Bosnia & Herzegovina và Qatar từng gặp nhau 2 lần, đều ở các trận giao hữu. Qatar đang nhỉnh hơn trong lịch sử đối đầu. Qatar thắng 2-0 năm 2000, trước khi hai đội hòa 1-1 năm 2010. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Bosnia & Herzegovina tại các kỳ World Cup lại đến trước một đại diện châu Á, khi họ đánh bại đội tuyển Iran tại World Cup 2014.

Cả hai đội đều chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup. Bosnia & Herzegovina lần đầu dự World Cup năm 2014, còn Qatar góp mặt ở kỳ World Cup 2022 với tư cách chủ nhà. Mô hình dự đoán kết quả của Opta nhận định đại diện châu Âu có tỷ lệ thắng 65,9% sau 25.000 lần mô phỏng trận đấu. Xác suất Qatar thắng chỉ là 15,8%. Khả năng hòa là 18,2%.