Cao Bằng: Đưa các giá trị lịch sử - văn hóa trở thành động lực phát triển

Chiều 30/3, tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026).

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng tại Pác Bó năm 1941 là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Việc triển khai Đề án số 01 không chỉ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố nền tảng tư tưởng và tạo động lực phát triển.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm được triển khai đồng bộ, quy mô lớn với nhiều nội dung phong phú. Nổi bật là chương trình cầu truyền hình quốc gia kết nối các điểm cầu tại Cao Bằng, Hà Nội, TP.HCM và Nghệ An; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thảo khoa học, tuyên truyền, an sinh xã hội… thu hút sự quan tâm rộng rãi của người dân và xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với hơn 4.000 tin, bài trên các phương tiện truyền thông, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử của sự kiện và hình ảnh vùng đất cách mạng Cao Bằng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các sự kiện chính trị, lịch sử; phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương; chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã nêu một số nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, sau chuỗi sự kiện 85 năm Ngày Bác Hồ về nước kết thúc, đó là, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về giáo dục, di sản, không gian văn hóa và các hoạt động sau sự kiện theo nội dung Đề án số 01-ĐA/TU;

Đưa các giá trị của chuỗi hoạt động kỷ niệm trở thành nội dung thường xuyên trong công tác giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, hoạt động văn hóa - xã hội của tỉnh; xây dựng Không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng; xây dựng bộ học liệu số, sản phẩm giáo dục trải nghiệm “Theo chân Bác về nguồn” phục vụ học sinh, sinh viên và Nhân dân... ​

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá kết quả và giá trị của chuỗi hoạt động kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; Tập trung xây dựng các sản phẩm truyền thông chất lượng cao; gắn tuyên truyền với quảng bá hình ảnh con người và tiềm năng phát triển của tỉnh Cao Bằng... ​

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền.

Tăng cường công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử cách mạng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện trọng đại của đất nước; từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Phát biểu kết luận, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, thành công của Đề án 01 là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, các cơ quan báo chí trung ương và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, Đề án 01 có ý nghĩa lâu dài trong việc củng cố vị thế của Cao Bằng trong tiến trình lịch sử dân tộc; xây dựng hệ thống tư liệu lịch sử; phát triển du lịch, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh và bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, từng bước xây dựng cơ chế phối hợp bền vững nhằm duy trì, phát huy lâu dài kết quả củ chuỗi hoạt động kỷ niệm, đưa các giá trị lịch sử - văn hóa trở thành động lực quan trọng trong phát triển của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 44 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước.