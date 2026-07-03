Cảnh 'khối nghỉ hè' phá sập hồ bơi, cuốn trôi đồ đạc khiến dân mạng ngẩn ngơ

(VTC News) -

Clip "khối nghỉ hè" phá hồ bơi gây ngập khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa thương. (Nguồn: @thuyduy_25909)

Đoạn clip đang nổi trên nền tảng TikTok cho thấy dưới sức nặng của 3 cậu bé đang đùa nghịch, bể bơi bất ngờ bị bung phần chân sắt, thành bể sập xuống khiến lượng nước lớn tràn ra, ào ào cuốn phăng những gì có mặt trên đường đi của nước. Cảnh này khiến nhiều người xem phải câm nín vì sức tàn phá của "khối nghỉ hè".

Với dòng chú thích hài hước "Khối nghỉ hè gây lũ miền Tây", video mở đầu bằng cảnh ba em nhỏ đang thích thú tắm mát và đùa nghịch bên trong một chiếc bể bơi bạt di động cỡ lớn được dựng ngay sân nhà. Do mải mê vui chơi, bọn trẻ liên tục bấu víu, trèo lên phần thành bể bơi bằng bạt.

Áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể 3 cậu bé khỏe mạnh cộng với sức nước khiến phần khung sắt nâng đỡ bất ngờ đổ rạp. Nước tràn ra khiến cả mấy đứa trẻ bị trôi tuột khỏi bể, đồng thời cuốn đi nhiều thùng giấy, đồ đạc, làm đổ sập một mảng hàng rào sắt kiên cố và biến toàn bộ khuôn viên xung quanh thành một dòng sông ngập bùn đất, rác thải và lá cây.

Tiếng động lớn khiến những người lớn trong nhà chỉ kịp giật mình chạy ra và thất thần trước cảnh tượng nước tràn vào tận cửa. Rất may là sự cố này không làm 3 đứa trẻ bị thương mà chỉ chịu một phen hú vía.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok. Dân mạng không khỏi kinh ngạc trước khả năng gây hại của "khối nghỉ hè".

"Xin trân trọng thông báo, đài khí tượng thủy văn xóm vừa ghi nhận một trận lũ trẻ con quét qua với sức tàn phá kinh hoàng"; "Biến đổi khí hậu cũng không thể bằng biến đổi lịch đi học của các cháu. Chỉ một buổi sáng, nhà cửa bỗng dưng tan hoang"; "Cảnh người nhà mở cửa bước ra ngơ ngác chới với trong dòng nước đục ngầu mà tôi vừa thương vừa buồn cười. Chuyến này dọn nhà xong, chắc chắn các anh trai sẽ được phụ huynh cho đầy chông gai vào mông"...

Dân mạng hiến kế phải cho 3 em nhỏ đi làm thêm để kiếm tiền sửa nhà. (Ảnh chụp màn hình)

Duy Kiên rút ra bài học dưới dạng "định luật vật lý" mới: "Mọi vật thể kiên cố nhất đều có thể bị phá hủy nếu lực tác động đến từ những đứa trẻ đang được nghỉ hè. Với những trường hợp như này, tôi thấy định luật bàn tay phải, chiếc dép trài, vạn vật hấp dẫn roi mây là rất phù hợp".

Vũ Thành bình luận rằng chắc mùa hè nhàn hạ quá nên "khối nghỉ hè" muốn có thêm chút sóng gió: "Các cháu không thèm ra công viên nước chen chúc mà tự đầu tư luôn hệ thống hồ tạo sóng tại gia để trải nghiệm cho đã! Chỉ tiếc là cái công nghệ tạo sóng này nó hơi thiếu kiểm soát và không được tích hợp tính năng tự ngắt. Quả này thì cả hè lau sân, rửa bát, dọn nhà nhé".

Tùng Quang hài hước viết rằng chắc đám nhóc phải đi làm thêm suốt hè này để đền bù thiệt hại: "Tính nhẩm thì tôi thấy khoảng 5 - 6 cái lu cùng khoảng chục chậu hoa đã bị 'khối nghỉ hè' làm cho tan tành rồi. Bây giờ, phụ huynh phát cho mỗi đứa một giỏ kẹo cao su đi qua các quán nhậu bán để bù thiệt hại. Nếu không thì cho mỗi đứa đôi găng tay đi rửa bát thuê thì mới được".

Bên cạnh đó, nhiều người xem clip lại ước mình bé lại để được tận hưởng những ngày hè vui vẻ như vậy. Minh Anh viết: "Ước gì giờ ngủ dậy thấy mình vẫn đang 10 tuổi. Lúc đó, ông bà tóc vẫn xanh, bố mẹ vẫn còn khỏe, mình thoải mái rong chơi ngày hè mà không phải lo toan cuộc sống. Cây táo đầu làng vẫn ở đó chờ đám nhóc đến hái, thế nhưng 30 năm rồi chúng nó vẫn chưa ai trở về, đểu đang lo toan cuộc sống thành thị hết rồi".