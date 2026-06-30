Xem giải cứu em bé mắc kẹt khi trèo cây, dân mạng than 'khối nghỉ hè quá mạnh'

(VTC News) -

Clip "khối nghỉ hè" nghịch ngợm siêu cấp kẹt cứng vào cây. (Nguồn: @duybeo85)

Năm học kết thúc, "khối nghỉ hè" lại tạo ra các tình huống dở khóc dở cười khiến người lớn đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong clip đang được chia sẻ mạnh trên nền tảng TikTok, một cậu bé khoảng 6 tuổi vì nghịch ngợm mà lâm vào tình huống oái ăm, khiến dân mạng phải công nhận đây là "đỉnh lưu của khối nghỉ hè".

Clip cho thấy cậu bé trong tư thế treo lơ lửng trên cây, một chân bị kẹp chặt cứng ở khe giữa ba nhánh cây lớn. Để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này, hai người phụ nữ lớn tuổi phải bắt tay vào công cuộc giải cứu. Nhận thấy không thể dùng tay kéo ra, một người quyết định mang ra chiếc cưa máy cỡ lớn, cẩn thận cưa một nhánh cây chắn phía ngoài nhằm tạo độ hở.

Trong lúc đó, người phụ nữ còn lại vừa giữ chặt cậu bé để đảm bảo an toàn, vừa phối hợp dùng chân đạp mạnh vào thân cây đã được cưa một phần.

Cậu bé lúc này chỉ biết bám chặt vào thân cây, gương mặt vừa lo lắng vừa có chút ngượng ngùng khi nhìn chiếc cưa máy hoạt động ngay sát chân mình. Sau vài đường cưa chuẩn xác và những cú đẩy dứt khoát, khe hở giữa các thân cây cuối cùng cũng được nới rộng ra. Nhờ sự phối hợp ăn ý này, người phụ nữ nhanh chóng nhấc chân cậu bé ra khỏi khe kẹt một cách an toàn.

Clip ghi lại nỗ lực giải cứu này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên TikTok. Dân mạng nhận xét "khối nghỉ hè" này không chỉ làm phiền "khối đi làm" mà còn khiến tất cả mọi thứ ở quê xáo trộn hết cả lên: "Khổ thân cái cây, tự dưng đang đứng yên một chỗ làm bóng mát bao năm trời, tự nhiên có một ngày khối nghỉ hè từ đâu rơi xuống kẹt vào giữa"; "Khối nghỉ hè quá mạnh, lực lượng này làm cả quê đảo lộn, rối tung"....

Dân mạng cảm thương cái cây khi đang yên đang lành bị em nhỏ "làm hại". (Ảnh chụp màn hình)

"Nghỉ hè ở quê không có công viên giải trí, không có tàu lượn siêu tốc thì em nhỏ tự tạo trò chơi mạo hiểm luôn"; "Cái cây vẫn chưa hiểu tại sao mình bị cưa luôn, oan uổng quá trời rồi"; "Cây mới chỉ là nạn nhân đầu tiên thôi. Rơm rạ, ngan vịt, tôm cá, chó mèo... sẽ là những thứ ở quê tiếp theo phải trả giá"....

Thanh Nga bình luận rằng quản lý trẻ con không chỉ cần sự nhẫn nại mà giờ còn cần thêm cả trang bị hiện đại nữa: "Coi bộ để quản lý được các bé nghỉ hè, người lớn chúng ta không chỉ cần thần kinh thép mà còn phải trang bị đầy đủ chứng chỉ vận hành máy móc nữa mới chịu nổi nhiệt. May mắn, hai các gái phối hợp cũng rất nhịp nhàng người giữ, người cưa nếu không thì thành trẻ em phơi một nắng rồi".

Kiều Lan cảm thán rằng trong mấy tháng hè, người lớn đến kiệt sức vì phải đi làm mệt hết hơi mà còn kèm thêm việc trông các "ông tướng" đi chơ: "Đúng là nể phục cái 'khối nghỉ hè' này thật sự, trong khi người lớn chỉ mong được ngả lưng thì các em nghĩ ra đủ trò. Mỗi ngày, tôi đi làm về đều lo lắng các siêu quậy ở nhà lại phát minh ra trò giật gân gì mới, tâm lý từ đó cũng bớt áp lực công việc mà chuyển sang áp lực đau tim".

Thậm chí, Huyền Trang còn nhớ lại kỷ niệm thời mình còn là 'khối nghỉ hè': "Nhìn thanh niên này mà tôi cười ra nước mắt vì thấy ngay hình ảnh của chính mình năm xưa. Trèo lên cây thì hăng hái lắm, lúc tụt xuống thế nào lại thụt mắc cành người xước sát tùm lum. Thế mà sau đó không dám kể với bố mẹ vì sợ ăn mắng, đành chịu đau đi ngủ suốt mấy ngày liền".