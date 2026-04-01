Cảng cá 120 tỷ xây xong 'chỉ để ngắm', ngư dân chờ hoài chẳng thấy cảnh bán buôn

Năm 2006, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (âu thuyền) Hồng Triều (thôn Hồng Triều, xã Duy Nghĩa, tỉnh Quảng Nam; nay là xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).
Ngày 29/3/2016, UBND tỉnh Quảng Nam cũ thông qua quyết định phê duyệt dự án mở rộng khu neo đậu tàu thuyền kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều với số vốn 120 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, cấp IV, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư (sau đó chuyển về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam) nhằm mở rộng, nâng cấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu neo đậu tàu cá và cảng cá. Qua đó, tạo thuận lợi cho ngư dân neo đậu tàu cá, tập kết hải sản, cung ứng các dịch vụ hậu cần, thúc đẩy phát triển nghề cá.
Công trình cảng cá Hồng Triều được kỳ vọng sẽ trở thành điểm neo đậu, giao thương thủy sản quan trọng, góp phần thúc đẩy sinh kế cho hàng trăm hộ ngư dân địa phương.
Cách đây hơn 1 năm, dự án đã hoàn thành việc xây dựng cầu tàu neo đậu tàu thuyền, nhà phân loại cá, nhà điều hành, bể chứa và tháp cấp nước ngọt. Thế nhưng, sau khi hoàn thành, cảng cá lại rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài” khi không phát huy đúng công năng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực cảng cá, hệ thống cầu cảng, bến bãi, khu vực tập kết hải sản,… đã được xây dựng khá đồng bộ. Song, thay vì nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản tấp nập như kỳ vọng thì nơi đây chỉ là khu neo đậu của phần lớn tàu thuyền công suất nhỏ.
Cảnh nhếch nhác tại cảng cá, âu thuyền Hồng Triều.
"Khi cảng cá Hồng Triều được xây dựng, bà con rất phấn khởi, mong sớm có nơi neo đậu ổn định, thuận tiện cho việc bốc dỡ, tiêu thụ hải sản. Tuy nhiên, việc cảng cá hoàn thành nhưng không đưa vào sử dụng khiến kỳ vọng này bị dập tắt. Thời gian qua, sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân địa phương vẫn bốc dỡ tôm cá ở cảng Duy Hải rồi mới cho tàu về âu thuyền Hồng Triều neo đậu" - một ngư dân trú xã Duy Nghĩa chia sẻ.
Ông Phạm Được - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa - cho biết đến thời điểm hiện tại, UBND xã Duy Nghĩa chưa được bàn giao công trình. "Chính quyền địa phương sẽ có đề xuất với thành phố quan tâm hỗ trợ, bố trí kinh phí để thành lập ban quản lý. Từ đó, chúng tôi vừa quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, vừa đảm bảo môi trường trong cảng cá" - ông Được thông tin thêm.