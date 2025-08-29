Các sáng kiến trao đổi nhân tài củng cố mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam

(VTC News) -

Trả lời phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5, ông Pabitra Margherita, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Ấn Độ nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, cùng cơ hội giao lưu nhân lực giữa hai nước.

Ông Pabitra Margherita, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Ấn Độ.

Theo ông, Việt Nam và Ấn Độ là những người bạn truyền thống, không chỉ trong ngoại giao, mà mối quan hệ đã có hàng trăm năm, tình bạn bén rễ sâu sắc với nền tảng là sự tin tưởng, tín nhiệm và hợp tác lẫn nhau. Vì vậy, hai nước có sự kết nối về văn hóa, mối quan hệ giữa nhân dân cũng như chính phủ bền chặt.

“Ấn Độ luôn là điểm đến của sinh viên và học giả. Và tôi rất vui mừng và hân hạnh khi nói rằng, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học tại những học viện tốt nhất - các học viện hàn lâm - của Ấn Độ. Ngược lại, chúng tôi cũng mong muốn gửi ngày càng nhiều sinh viên đến Việt Nam”, ông Margherita nói.

Quốc vụ khanh Ấn Độ cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Ấn Độ có nhiều sáng kiến ​​như học bổng ITEC và ICCR. Theo ITEC, Ấn Độ cung cấp đào tạo chuyên sâu và đặc biệt cho các viên chức chính phủ và bán chính phủ trong hơn 400 lĩnh vực. Tương tự như vậy, ICCR cũng cung cấp các học bổng đặc biệt - học bổng toàn phần - cho các trường chuyên nghiệp, cho bậc đại học, sau đại học, kỹ thuật, quản lý, nhân văn trong tất cả các lĩnh vực trừ y khoa.

“Vì vậy, những học bổng này cũng đóng vai trò là cầu nối giữa thanh niên, sinh viên nói riêng và người dân nói chung của cả hai quốc gia”, theo ông Margherita.

Thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á

Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên ASEAN-Ấn Độ lần thứ 5 do Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Quỹ Ấn Độ và Quỹ ASEAN tổ chức với sự hỗ trợ của Chính quyền Bang Goa từ ngày 28-31/8/2025 với chủ đề "Kết nối Thanh niên: Định hình Tương lai của chúng ta".

Theo ông Margherita, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ gần đây nhất được tổ chức vào tháng 10/2024 tại Viêng Chăn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi-ji, đã phát biểu, "thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á, một thế kỷ của Ấn Độ và các nước ASEAN”.

Gần đây, ASEAN đã thông qua Tầm nhìn Cộng đồng 2045. Sáng kiến ​​Viksit Bharat 2047 của Ấn Độ là một sáng kiến ​​nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 2047.

Bối cảnh toàn cầu đang phát triển rất nhanh chóng. Chúng ta đang chứng kiến ​​hàng thập kỷ thay đổi trong một kỷ nguyên bất định và thậm chí đầy biến động.

Trong bối cảnh đó, người trẻ ASEAN được mô tả là những người đầy tham vọng, chân thành, hiệu quả và năng suất - một thế hệ mới đầy khát vọng.

“Bối cảnh toàn cầu đang phát triển rất nhanh chóng. Chúng ta đang chứng kiến ​​hàng thập kỷ thay đổi trong một kỷ nguyên bất định và thậm chí đầy biến động. Cách tiếp cận tập thể của các bạn có tiềm năng giúp Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ vượt qua giai đoạn biến động này”, theo ông Margherita.