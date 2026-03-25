Cà Mau: Cháy lớn ven sông Vàm Đầm, hơn 10 căn nhà bị thiêu rụi

Ngọn lửa được xác định xuất phát từ một hộ kinh doanh hải sản, nơi chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa.

Chỉ trong thời gian ngắn, hỏa hoạn lan sang các nhà xung quanh, tạo thành đám cháy lớn với cột lửa cao, kèm theo nhiều tiếng nổ. Do phần lớn nhà ở đây dựng tạm bằng gỗ, lợp mái tôn, nên không thể ngăn đà cháy lan.

Người dân trong khu vực đã nỗ lực ứng cứu ban đầu nhưng bất thành.

Chính quyền xã Tân Tiến sau đó huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các địa phương lân cận triển khai chữa cháy xuyên đêm. Đến khoảng 3 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy lớn ven sông Vàm Đầm, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau làm hơn 10 căn nhà bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song đã làm hơn 10 căn nhà của 8 hộ dân bị thiêu rụi, nhiều tài sản không kịp di dời. Các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu sống bằng nghề buôn bán hải sản và dịch vụ ăn uống.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại. Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp và tổ chức di dời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.