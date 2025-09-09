Cả dân tộc đang quyết tâm đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao

(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nội dung trên khi phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển", diễn ra chiều 9/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhìn lại 80 năm qua, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đến sự ra đời của Quốc hội khóa I và 15 nhiệm kỳ, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng nghìn nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, hoạt động giám sát được tăng cường, đổi mới, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức "Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát" (tới đây tiếp tục tổ chức diễn đàn về xây dựng pháp luật); nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được đẩy mạnh, mở rộng, đưa ngoại giao Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hoá đặc sắc của Việt Nam chúng ta, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

"Cả dân tộc đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, Nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc trao đổi, thảo luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội qua 80 năm qua, xác định những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, khách quan.

"Đó là định hướng quan trọng để Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Quốc hội không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động.

Song song với đó là kế thừa truyền thống quý báu, đồng thời sáng tạo, thích ứng với yêu cầu hội nhập, đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, chất lượng phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

"Đây là yếu tố sống còn, vấn đề then chốt để đưa Quốc hội qua các nhiệm kỳ đều hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, xử lý hài hòa các mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa thành những chủ trương lớn của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hoạt động lập pháp vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa kiến tạo sự phát triển của xã hội. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững, phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Bên cạnh đó cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của các quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.

"Quốc hội cần xác định rõ phương pháp, hình thức giám sát phù hợp, tránh dàn trải, hình thức, chú trọng giám sát chuyên đề, tăng cường theo dõi, đôn đốc, thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát...", Thường trực Ban Bí thư đề cập.

Một nội dung khác, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Quốc hội chú trọng hoàn thiện cơ chế, bồi dưỡng, tăng cường công tác đại biểu, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội...