Bừng sáng sau bão lũ, làng hoa cúc Tết tại Gia Lai mong đừng cúp điện để cứu cây

Nỗi lo về chất lượng hoa cúc Tết gắn liền với gánh nặng về kinh tế của người dân vì đây là nguồn thu nhập chính, quyết định một năm no ấm. Cho nên nhiều hộ dân tự bỏ tiền thuê nhân công dọn dẹp tàn dư bão lũ, cải tạo đất đai, còn có hộ dân trồng lại toàn bộ vườn nhằm cứu vãn bằng được vụ hoa cúc Tết cuối năm.