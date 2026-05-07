Bóng chạm tay rõ ràng, vì sao PSG thoát cả thẻ đỏ lẫn phạt đền?

Sáng 7/5, Paris Saint-Germain giành quyền vào chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2025-2026 nhờ trận hoà Bayern Munich 1-1 (thắng 6-5 chung cuộc). Sau trận đấu, quyết định giúp PSG thoát thẻ đỏ và phạt đền của trọng tài người Bồ Đào Nha Joao Pinheiro đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận gay gắt.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở phút 29. Nuno Mendes, người trước đó nhận thẻ vàng, đã để bóng chạm tay gần khu vực giữa sân. Tuy nhiên, trọng tài xác định Konrad Laimer là người đã phạm lỗi trước.

Tiền vệ của Bayern Munich để bóng chạm tay trong lúc tranh chấp và giành lại quyền kiểm soát. Konrad Laimer nhờ tình huống này mới có thể tiếp tục băng lên tấn công. Do vậy, trọng tài xác định cầu thủ Bayern Munich phạm lỗi trước và pha bóng kết thúc ngay khi bóng chạm tay Laimer.

Tình huống để bóng chạm tay gây tranh cãi của Nuno Mendes.

Theo luật thi đấu, vì Laimer đã phạm lỗi trước nên mọi tình huống diễn ra sau đó đều không còn giá trị để xử phạt. Chính quy định này đã giúp Nuno Mendes thoát được chiếc thẻ vàng thứ hai. PSG sau đó vẫn được duy trì đầy đủ đội hình trong trận đấu mang tính quyết định này.

Chỉ hai phút sau, khán đài Allianz Arena tiếp tục dậy sóng. Trong nỗ lực phá bóng trong vòng cấm, Vitinha thực hiện pha bóng ở cự ly gần. Trái bóng sau đó chạm trúng tay đồng đội Joao Neves. Các cầu thủ và người hâm mộ Bayern lập tức phản ứng, cho rằng đội chủ nhà xứng đáng được hưởng quả phạt đền mười mươi.

Pha quay chậm cho thấy quả bóng thật sự chạm tay cầu thủ PSG. Dù vậy, trọng tài vẫn cho tiếp tục trận đấu và VAR cũng không can thiệp. Quyết định này khiến các cầu thủ Bayern, người hâm mộ đội bóng Đức và nhiều khán giả theo dõi trận đấu không khỏi bức xúc.

Joao Neves không bị thổi phạt vì bóng vô tình chạm tay anh sau khi bật ra từ pha xử lý của Vitinha ở cự ly quá gần.

Theo luật hiện hành của Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB), quyết định không cho Bayern hưởng phạt đền lại được xem là chính xác. Cầu thủ sẽ không bị thổi phạt nếu bóng vô tình chạm tay sau khi bật ra từ pha xử lý của đồng đội ở cự ly quá gần và không có chủ đích. Chỉ khi pha chạm tay đó trực tiếp dẫn đến bàn thắng hoặc cơ hội ghi bàn rõ rệt thì trọng tài mới xem xét xử phạt.

Ở tình huống của Joao Neves, bóng đi tới quá nhanh và cầu thủ PSG gần như không có đủ thời gian phản xạ. Pha bóng cũng không tạo ra lợi thế bất hợp pháp cho đội chủ nhà. Do đó, VAR không can thiệp và trọng tài cũng giữ nguyên quyết định.

Chung cuộc, PSG giành vé vào chung kết Champions League sau màn đối đầu nghẹt thở với Bayern. Đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ chạm trán Arsenal tại Budapest trong trận đấu tranh ngôi vô địch. Đây cũng là cơ hội để chiến lược gia người Tây Ban Nha hướng tới danh hiệu Champions League thứ ba trong sự nghiệp huấn luyện.