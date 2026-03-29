Bộ GD&ĐT xác minh nghi vấn tiêu cực ở cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

Tối 29/3, Bộ GD&ĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến nghi vấn về liêm chính khoa học tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 và đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo Bộ GD&ĐT, cuộc thi có tính chất mở, do đó việc rà soát và hậu kiểm sau khi trao giải là một trong những nhiệm vụ của ban tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định.

Hiện Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ các nội dung phản ánh.

Nếu kết quả rà soát phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý và ban tổ chức sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng và minh bạch.

Một dự án được trao giải Nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)

Bộ cũng cho biết sẽ tiếp tục thông tin tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức. Thông tư 24/2025 sửa đổi, bổ sung quy chế cũng quy định người hướng dẫn nghiên cứu phải chịu trách nhiệm về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp; các Sở GD&ĐT có trách nhiệm công khai dự án được lựa chọn dự thi cấp quốc gia.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22/3 với sự tham gia của 34/34 Sở GD&ĐT trên cả nước, lần đầu đạt 100% địa phương tham dự. Ngoài ra, có 17 đơn vị là trường phổ thông trực thuộc bộ, trường đại học và viện nghiên cứu tham gia.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có 242 dự án dự thi, gồm 27 dự án cá nhân và 215 dự án tập thể. Tổng cộng 145 giải thưởng đã được trao, trong đó có 14 dự án đạt giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba, 58 giải Tư và lựa chọn các dự án dự thi Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2026.

Sau khi cuộc thi kết thúc, trên một số diễn đàn về liêm chính khoa học xuất hiện các bài đăng đặt vấn đề về tính trung thực trong nghiên cứu của một số dự án tham dự.

Trong số này có dự án “Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống” của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) - một trong những đề tài đạt giải Nhất tại cuộc thi.

Một số ý kiến trên diễn đàn cho rằng quy mô và mức độ nghiên cứu của dự án tương đương một phần luận án tiến sĩ hoặc luận văn thạc sĩ, đặt ra nghi vấn về khả năng thực hiện của nhóm học sinh trong khoảng thời gian nghiên cứu theo quy định.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, đại diện nhà trường đã phủ nhận thông tin trên và khẳng định tính liêm chính của dự án.