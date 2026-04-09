Theo bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), thời gian qua, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng hai cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, gồm: Điều tra về tình trạng dư thừa công suất đối với 16 quốc gia và vùng lãnh thổ và điều tra về lao động cưỡng bức đối với 60 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có Việt Nam).

Các cuộc điều tra này không chỉ áp dụng đối với những nền kinh tế đang phát triển mà còn bao gồm nhiều nền kinh tế phát triển và có mức độ tự do, cởi mở cao như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc…

"Đây đều là những nền kinh tế có mức độ mở cửa cao. Do đó, việc điều tra không chỉ áp dụng đối với các nền kinh tế chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường mà được thực hiện trên phạm vi rộng hơn".

Bộ Công Thương thông tin việc Hoa Kỳ mở cuộc điều tra thương mại. (Ảnh minh họa)

Bà Mai khẳng định, trong thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề chính sách, cả trong quá trình đàm phán thuế quan cũng như khi Hoa Kỳ triển khai các cuộc điều tra.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ nhằm chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách của Việt Nam, qua đó giúp phía Hoa Kỳ hiểu rõ rằng các chính sách của Chính phủ Việt Nam được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế của một nền kinh tế mở, không nhằm mục tiêu hỗ trợ hay trợ cấp xuất khẩu dẫn đến tình trạng dư thừa công suất để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Mục tiêu của Việt Nam là hướng tới xây dựng các thỏa thuận và cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài, bảo đảm lợi ích hài hòa cho cả hai nền kinh tế.

Đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam đều tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thông tin thêm tại họp báo liên quan đến quá trình đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đến nay hai bên đã tiến hành 6 vòng đàm phán. Về cơ bản, lập trường của hai phía đã có nhiều điểm tiệm cận, tuy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục trao đổi, xử lý trong thời gian tới.

Trong thời điểm các cuộc đàm phán đang được triển khai, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết liên quan đến chính sách thuế, theo đó bác bỏ một số biện pháp thuế quan trước đó của phía Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Hoa Kỳ đã tạm thời áp dụng Điều khoản 122, áp mức thuế 10% đối với hàng hóa từ tất cả các quốc gia.

Thứ trưởng cho rằng, so với mức thuế trước đó khoảng 20%, mức thuế hiện nay giảm xuống 10%. Đây là yếu tố có lợi đối với doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thuế 10% này chỉ mang tính tạm thời, với thời hạn 150 ngày.

Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục trao đổi với phía Hoa Kỳ để làm rõ các bước đi tiếp theo. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ nhằm làm rõ các vấn đề liên quan, với mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất, bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

"Việt Nam đang chủ động tham gia đầy đủ vào quá trình này, chuẩn bị các nội dung trả lời và phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ. Mục tiêu là bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia và lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình xử lý các vấn đề thương mại song phương", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.