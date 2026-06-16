BIGO Summer 2026 tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung Việt Nam xuất sắc

(VTC News) -

Bigo Live, một trong những nền tảng livestream hàng đầu thế giới, chính thức khởi động BIGO SUMMER 2026 từ ngày 7/6 - 20/7/2026.

Năm nay, chương trình dự kiến thu hút hơn 200.000 nhà sáng tạo nội dung và 6.000 Gia tộc tham gia thông qua các hoạt động tương tác với người hâm mộ, thử thách trò chơi và các cuộc thi giao lưu đầy sôi động trên nền tảng.

Những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất sẽ được mời tham dự đêm Gala thảm đỏ tại một thành phố biển sôi động của Việt Nam. Tại đây, các nhà sáng tạo và đối tác quản lý hàng đầu sẽ được vinh danh vì những thành tích nổi bật, đồng thời cùng chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của Quán quân BIGO SUMMER 2026.

Trong suốt tháng 6 và tháng 7, các nhà sáng tạo nội dung và Gia tộc trên Bigo Live sẽ cùng tranh tài để giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Các cuộc thi trực tuyến trong khuôn khổ sự kiện gồm hai bảng xếp hạng tranh tài chính: bảng xếp hạng Idol - sân chơi quy mô toàn quốc dành cho các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam và bảng xếp hạng Gia Tộc - đấu trường sôi động dành cho các Gia tộc trên Bigo Live.

Năm 2025, hơn 49.000 nhà sáng tạo nội dung đã tham gia BIGO SUMMER, thu hút thêm khán giả mới, mở rộng cộng đồng người theo dõi và cùng nhau ghi dấu những bước phát triển thông qua các hoạt động hợp tác và tương tác trên nền tảng.

Tiếp nối thành công đó, sự kiện năm nay tiếp tục là cơ hội đặc biệt để các nhà sáng tạo và các Gia tộc nhìn lại, tôn vinh những cột mốc nổi bật đã đạt được trong nửa đầu năm 2026.

Những màn tranh tài trực tuyến sôi động sẽ khép lại bằng một đêm vinh danh rực rỡ vào ngày 21/8/2026, nhằm tôn vinh 70 nhà sáng tạo nội dung và Gia tộc xuất sắc nhất đã tạo nên những dấu ấn nổi bật trên nền tảng.

Đêm Gala sẽ mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn như thảm đỏ thời trang, lễ trao giải và khoảnh khắc được mong chờ nhất - lễ đăng quang quán quân BIGO SUMMER 2026. Sự kiện cũng sẽ tích hợp các hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ, cho phép khán giả trực tuyến tham gia bình chọn và giao lưu theo thời gian thực thông qua ứng dụng Bigo Live.