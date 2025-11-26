Đóng

'Biển lửa' bao trùm khu chung cư ở Hong Kong

Đám cháy lớn bùng phát tại khu nhà ở Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong chiều 26/11, tạo ra các cột khói xám dày đặc, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế.

Minh Vy
