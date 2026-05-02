Bị thẩm vấn 3 giờ ở sân bay, quan chức Iran bỏ về, từ chối dự Đại hội FIFA

Theo Reuters, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taj bị giữ lại khoảng 3 giờ và thẩm vấn tại sân bay Toronto, Canada khi đến nước này dự Đại hội Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Sau đó, ông Mehdi Taj được phép nhập cảnh vào Canada nhưng phái đoàn Iran quyết định về nước, từ chối tham dự sự kiện.

Ông Mehdi Taj từng là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trước đó, giới chức Canada cho biết các thành viên của IRGC bị cấm nhập cảnh vào nước này. Canada cũng là một trong 3 nước đăng cai World Cup 2026 từ tháng 6 cùng với Mỹ và Mexico.

Ông cho biết cơ quan nhập cư Canada đã thẩm vấn về mối liên hệ của ông với lực lượng IRGC. Dù vậy, nước chủ nhà của Đại hội FIFA cuối cùng vẫn cho phép ông nhập cảnh để tham dự cuộc họp trước thềm World Cup 2026 tổ chức tại Vancouver.

Phái đoàn Iran đã quyết định rời Canada dù được cho phép nhập cảnh.

Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim, ông Taj cho biết toàn bộ phái đoàn đều được cấp thị thực (visa) và hoàn tất kiểm tra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khi đến Canada, họ vẫn được yêu cầu làm rõ liệu có liên quan đến IRGC hay không.

“Chúng tôi trả lời rằng ở Iran có tới 90 triệu người là thành viên của IRGC. Họ nói không cho phép những người thuộc tổ chức này nhập cảnh, đó là quy định của đất nước họ. Sau một lúc, họ nói chúng tôi có thể nhập cảnh, nhưng chúng tôi đã quyết định quay về. Họ không trục xuất, đó là lựa chọn của chúng tôi. Tôi đã nói với phía Canada rằng chúng tôi bị giữ ở sân bay suốt 3 tiếng, rằng họ bắt chúng tôi chờ đợi vô ích”, hãng tin Tasnim dẫn lời ông Taj.

Ông Taj cũng tiết lộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề nghị điều máy bay riêng đón phái đoàn Iran sang Canada sau khi họ quay lại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Hiện tại, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 1/5 khẳng định Iran vẫn sẽ thi đấu các trận World Cup tại Mỹ, bất chấp căng thẳng giữa hai nước kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2. Trước đó, FIFA đã bác đề nghị của Tehran về việc chuyển các trận đấu trên đất Mỹ sang địa điểm khác.

“Chúng tôi cần làm việc với các quan chức FIFA để đảm bảo rằng nếu tham dự World Cup, đội tuyển sẽ không gặp bất kỳ rắc rối hay tranh cãi bên lề nào”, ông Taj nói về khả năng góp mặt của Iran.